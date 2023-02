Cuatro parejas empatadas a puntos pugnan por el ‘play off’

“Acabo de hablar con mi hermano, me ha dicho que ha hecho muchas cuentas, pero no le he entendido ni la mitad”, bromeaba este jueves Jon Mariezkurrena tras la elección de material celebrada en el frontón Labrit, “Yo sólo pienso en ganar el sábado”. El zaguero de Berriozar y Peña II son una de las cuatro duplas que definirán su hoja de ruta en el ‘play off’ del Parejas este fin de semana. Cuatro candidaturas empatas actualmente a seis victorias y todas ellas con opciones de ocupar desde la tercera hasta la sexta plaza. Puede pasar de todo.

“Después de quitarnos el peso de encima de ganar el martes y clasificarnos para el ‘play off’, ahora es muy importante entrar entre el tercero o cuarto”, comentó el pelotari navarro. El premio es jugoso. El ‘play off’ que se disputará la próxima semana se decidirá en tres partidos programados en Amorebieta, Zumaia y Bilbao.

Por un lado se enfrentarán el tercer clasificado de la liguilla contra el cuarto. El ganador obtendrá el pase a semifinales mientras que el perdedor gozará de una segunda oportunidad enfrentándose al ganador del duelo que protagonicen la quinta mejor dupla y la sexta. De esta forma, son estos dos últimos puestos los que tendrán como exigencia ganar dos encuentros para acceder a la siguiente ronda.

Así las cosas, la última jornada de la liguilla del Parejas ha adquirido una dimensión competitiva extra por la pugna de las plazas más codiciadas del ‘play off’ y con el esbozo de un posible triple empate.

NI PEIO NI IMAZ

El Labrit, con todas las localidades vendidas desde hace semanas, será uno de los epicentros de la emoción en el que Irribarria, sustituto de Peio Etxeberria por mal de manos, y Rezusta se enfrentarán a Peña II-Mariezkurrena II. En la primera vuelta, los de Aspe vencieron por 12-22. “Tengo un recuerdo muy malo de aquel día”, señaló ayer el zaguero de Baiko, “Ahí fue cuando empezó todo mi calvario, en el tanto 4 ó 5 se me metió la pelota y no pude disfrutar del partido. Fue bastante agónico”.

Toca apretar los dientes. Peña II-Mariezkurrena II empatan a victorias con Urrutikoetxea-Albisu y suman una averaje particular de +2; con Laso-Imaz también se reparten los triunfos aunque con un coeficiente negativo (-5). Por su parte, Etxeberria-Rezusta cuentan por victorias sus dos encuentros ligueros ante Laso-Imaz y mantienen el pulso con Urrutikoetxea-Albisu, aunque con un tantoaveraje adverso (-2).

El delantero de Zenotz no será cabeza de cartel mañana en el Labrit. El navarro trasladó a Aspe su renuncia unas pocas horas después de participar en la elección de material, donde ya avisó que “tengo claro que si hay una pequeña molestia no voy a salir, sabiendo además que el fin de semana del ‘play-off’ va a ser intenso”.

Peio salió satisfecho de la prueba que realizó ayer por la tarde, su zurda no termina de recuperarse y la disposición de los tacos no le ayuda a salvar el dolor que siente a la altura del su dedo corazón, especialmente cuando marca el gancho. De nuevo será sustituido por Iker Irribarria, quien anunciaba el miércoles su retirada de la mano profesional.

Ander Imaz, que continúa con la derecha tocada, también será baja en esta decimocuarta y última jornada de la liguilla, siendo reemplazado por Iosu Eskiroz por tercera vez consecutiva.