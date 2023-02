El peaje de las plantillas tan ajustadas

Aupa pelotazales

la empresa Baiko tuvo que suspender un partido del Parejas de Promoción, simplemente porque no contaba con pelotaris suficientes para cumplir con todos los frentes competitivos. Tenía 9 manistas en la enfermería y tuvo que echar mano de su mejor combinación en Segunda (Larrazabal-Eskiroz) para tapar agujeros en Primera, los que habían dejado Urrutikoetxea e Imaz, que están lesionados. Desvestir un santo para vestir a otro, porque no había efectivos. El pasado fin de semanaTenía 9 manistas en la enfermería y tuvo que echar mano de su mejor combinación en Segundalos que habían dejadoque están lesionados. Desvestir un santo para vestir a otro, porque no había efectivos.

La situación es la pescadilla que se muerde la cola. Baiko tiene en la actualidad una plantilla de 21 pelotaris. Si coinciden las lesiones de varios manistas a la vez no hay con qué rellenar los campeonatos y hay que tirar de sustituciones de Segunda a Primera. Cambios que vuelven locos a los aficionados, que al final ya no saben quién es el titular, el suplente o por qué no juega determinado pelotari. Cambios y parcheos que le restan seriedad y credibilidad a los campeonatos. Pero al mismo la empresa está atada de pies y manos a la hora de confeccionar su plantilla. Si tiene más fondo de armario del necesario, no hay lesionados y las programaciones están muy ajustadas -ahora solo hay festivales con dos partidos- termina sucediendo que no hay actividad suficiente para todos. Que programen más y con más pelotaris... claro, pero ahí ya entran las cuentas de la empresa. El debe y el haber.

La situación no es nueva y no será la última vez que suceda. En lo que pocos reparan es en el papelón que queda para los pelotaris. En este caso Larrazabal y Eskiroz, que al final no están ni arriba ni abajo, ni en Primera ni en Promoción. Es indudable que una oportunidad arriba no se puede desaprovechar, pero la situación no es buena para nadie.

Nos vemos en los frontones