Vuelve Unai Laso y el Labrit se llena

a Unai Laso le ha tocado viajar bastante en lo que va del Parejas, y jugar muy poco en casa, en el Labrit. Ha tenido que pasar una vuelta entera de la competición para que el delantero de Biskarret arribara en La Bombonera. Hasta ahora le ha tocado vestirse de blanco en Barcelona, Bilbao, Bergara, dos veces en Tolosa, Eibar y el Atano III donostiarra antes de recalar en su Labrit. Ser campeón tiene muchas cosas. Entre otras, que generalmente eres el pelotari más demandado. Por eso

“La octava jornada es un poco tarde, pero nos tienen que ver en todos sitios. A mí me gusta jugar aquí, más que nada por la gente que me sigue que no tenga que desplazarse fuera de Pamplona”, comentaba ayer el campeón manomanista.

Deportivamente el Labrit es una cancha que no se le ha dado mal a Laso. Aquí entre Manomanista, Parejas, Cuatro y Medio y Cuatro y Medio de San Fermín ha disputado una veintena de partidos, con un balance de 11 victorias. El Parejas de primera es la competición en la que más se le ha visto, con 10 de los 20 partidos disputados, y un 60% de victorias.

“Zabaleta en las liguillas suele meter buenos repasos y luego en la fase final entran más nervios. Ahora están arrasando y Elordi está con confianza”,

Unai Laso. campeón Manomanista

Pero si en algo es imbatible Laso es en la cantidad de aficionados que arrastra en Pamplona. Cuenta sus intervenciones por llenos, y sucederá también el sábado porque apenas quedan una decena de entradas por colocar, todas de cancha.

Y de momento es la primera y única vez que se le ha visto a Laso, porque en la segunda vuelta no está más veces programado.

TRAYECTORIA ASCENDENTE

Unai Laso va a llegar a su compromiso del Labrit como segundo en la clasificación general, con cuatro victorias (la última del pasado fin de semana), y la sensación de que su línea y la de Imaz es ascendente.

“Veo que tengo otra vez la confianza de antes, que la izquierda va a más en cada partido, juego más a gusto. Al principio dijimos que no habíamos cogido ritmo y ahora ya lo estamos cogiendo, estamos contentos”, comentaba ayer Unai Laso en el frontón Labrit. “Meternos primeros va a estar muy difícil porque Elordi-Zabaleta van muchísimo. Así que habrá que intentar meternos segundos, terceros o cuartos. Hay que evitar los últimos puestos para el play off".