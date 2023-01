El justo premio de Luis Sánchez

Aupa pelotazales

La cara A de la pelota -la del buen resultado, el éxito y la txapela- suele compensar la B, la de las lesiones, los malos resultados y los malos momentos. Que se lo pregunten al trinquetista Luis Sánchez, que el domingo conquistó la txapela de la 29ª edición del Superprestige en San Juan de Pied de Port. Sánchez, hecho pelotari en Esteríbar, sufrió un durísimo revés en el pasado campeonato del mundo, cuando una lesión de hombro le impidió pelear por las txapelas en trinquete. No fue una dolencia grave, pero no le dejó pelear por un objetivo por el que había trabajado durante muchos meses. Aún así no bajó los brazos, ha seguido trabajando y preparándose. En el Superprestige se impuso por un ajustado 37-40 a Peio Larralde. Un triunfo con el que rompió la dicotomía de Larralde-Ducassou de los últimos años.

Es de justicia reconocer la trayectoria, el trabajo y el mérito deportivo de un pelotari como Luis Sánchez, que pelea por hacerse un hueco entre los más grandes del trinquete en Francia, un terreno de una competencia enorme y cuya repercusión mediática y social a este lado de la muga quizá no es la que debería ser por los méritos deportivos. Por no hablar de la parte económica.

han sido Julen Martija y Jon Mariezkurrena, ambos renunciaron a la Elordi-Zabaleta están intratables, el resto va a tener que pelear muy duro por meterse entre los seis elegidos. Quienes han saboreado también esta semana la cara B de la competiciónambos renunciaron a la séptima jornada del Parejas por mal de manos. Este fin de semana ya estarán de vuelta. Arranca el segundo giro a la liguilla de cuartos.el resto va a tener que pelear muy duro por meterse entre los seis elegidos.

Mikel Idoate regresa hoy tras unas pequeñas vacaciones en sus comentarios.

Nos vemos en los frontones.