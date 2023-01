Jaka-Aranguren y Etxeberria-Rezusta, a por un punto de inflexión en el Labrit

el ecuador de su primera fase. Jornada siete que marca el inicio de la regresión para entrar entre los seis mejores, los que se jugarán el campeonato. Aterrizan en el Labrit dos combinaciones, Jaka-Aranguren y Etxeberria-Rezusta, en situación bien distinta. El Parejas entra este fin de semana enJornada siete que marca el inicio de la regresión para entrar entre los seis mejores, los que se jugarán el campeonato.

Peio Etxeberria y Beñat Rezusta se han colocado quintos después de encadenar tres victorias consecutivas. Empezaron con tres derrotas, dos de ellas muy ajustadas, y han ido remontando en compenetración, juego y resultados.

“Me dieron la oportunidad de entrar en el Parejas y quise hacerlo bien desde el principio, pero me metí una presión que no debía. Me exijo mucho a mí mismo y es algo que tengo que cambiar”, comentaba ayer Peio Etxeberria. “En los últimos tres días he jugado más suelto, nos hemos compenetrado mejor y es la línea que hay que seguir”.

A Beñat Rezusta la situación no le ha quitado la calma. “Se nos escaparon los dos primeros partidos por detalles, nuestra manera de jugar ha evolucionado, vamos a mejor”, comentaba el zaguero bergarés. “Cuando se gana todo es más fácil, les das menos vueltas a la cabeza. Peio entra mucho al juego, creo que también le da alguna vuelta a la cabeza, pero en los últimos días está jugando mejor, mete el ritmo y nos vamos conociendo mejor. Él tiene una manera de jugar, entra mucho, y le he dicho que no la cambie porque es una forma, con los amagos y el ataque con la que hace daño”.

LA ESPERANZA DE LOS COLISTAS

Hay derrotas que, a veces, tienen aroma de victoria. Es la sensación que se llevaron la última jornada Jaka-Aranguren, que llegaron a un 21 iguales ante Elordi-Zabaleta, y sucumbieron por un cañonazo final del de Etxarren. A pesar de cerrar la tabla y tener un solo punto, se muestran esperanzados. La pelea es por ser sextos.

“Ojalá el partido de Pamplona marque un punto de inflexión. Creo que todavía estamos a tiempo para pelear por meternos ahí, aunque vayamos últimos”, comentaba ayer Erik Jaka en la elección de material. “No todo está hecho ni para bien, ni para mal. Si ganamos aquí estaríamos a un punto de la sexta plaza con toda la segunda vuelta por delante”.

Jaka cree que están haciendo un buen trabajo, pero les falta sumar puntos. “Se nos han escapado dos partidos por un tanto, y ahí la diferencia es abismal. Es o estar con una victoria o con tres”, explica. “Las sensaciones en cuanto a trabajo y juego son buenas, vamos sumando como pareja, pero lo que nos falta son puntos. El sábado va a ser un partido muy importante”.