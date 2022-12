Aitor Elordi y correosos e imprevisibles Jaka-Aranguren, que forzaron el 21 iguales. José Javier Zabaleta siguen imbatidos y líderes del Parejas después de conseguir su sexto punto este viernes por la tarde en Mallabia. Pero no ha sido una victoria exenta de sufrimiento. Los de Aspe se han acabado imponiendo por la mínima ante unos, que forzaron el 21 iguales.

Un zartako de Zabaleta atrás ha terminado decidiendo un partido que de les ha complicado sobremanera a los líderes de la competición. Elordi-Zabaleta se han topado con la mejor versión de Aitor Aranguren. El guipuzcoano se ha defendido con poder y valentina al poder de los azules. No se ha arrugado y ha sido él quien ha forzado el 21 iguales con una dejada al ancho.

Los líderes del torneo no han estado cómodos. Han funcionado con intermitencias provocadas por el juego anárquico de los de Baiko. No estaba cómodo Zabaleta, no lo tuvo tan fácil para remstar Elordi. Cometieron más fallos de los habituales.

La jornada seguirá el día de Año Nuevo en Eibar con el Laso-Imaz contra Ezkurdia-Martija.