Una gran fiesta pelotazale contra la ELA

lucha contra la ELA. El programa, que tendrá como núcleo fundamental el saludo sanferminero-homenaje a El frontón Labrit acogerá este martes 5 de julio a partir de las 18.30 el mejor aperitivo del Chupinazo de los Sanfermines 2022. A esa hora arrancará un festival pelotazale-emotivo-musical con el que se quiere apoyar a la. El programa, que tendrá como núcleo fundamental el saludo sanferminero-homenaje a Juan Carlos Unzué , contempla la final del Torneo de San Fermín femenino de Ados Pilota, un encuentro de ex profesionales con Bengoetxea VI como referente y un concierto de música mejicana a cargo del mítico grupo mariachi los Tenampas. Toda la recaudación -se espera un llenazo en la Bombonera- va destinado a la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ANELA.

El ex pelotari Richard Tirapu es amigo personal de Juan Carlos Unzué. El pasado enero, después de escucharle en varias charlas que el ex guardameta osasunista ha dado sobre su enfermedad, pensó por qué no hacer algo relacionado con la pelota que pudiera ayudar a los enfermos de ELA. Formó un equipo con Carlos Tainta, Mikel Labiano y Joaquín Unzué y comenzaron a darle forma al festival especial de esta tarde.

El programa arrancará con la final del Torneo de San Fermín de la empresa de mano femenina Ados Pilota, en la que se enfrentarán Arrieta-Mendibiru y Aldaregia-Mujika. Tras el partido tendrá lugar el homenaje-saludo sanferminero de Juan Carlos Unzué, que estará arropado por todas las peñas de Pamplona. El festival continuará con el partido de ex profesionales en el que se enfrentarán Arturo Arbizu-Goñi III contra Bengoetxea VI-Armendáriz. El colofón de la fiesta lo pondrá el concierto del grupo de mariachis los Tenampa con sus rancheras y mejicanas. La fiesta promete, y se irá más allá de las 22.30 horas.

AMBIENTE FESTIVO

Ados Pilota. Y también los ex profesionales. Arturo Arbizu juega a trinquete. Los dos zagueros, Fernando Goñi y Carlos Armendáriz se han estado preparando a conciencia. En el partido habrá botilleros, Rubén Beloki y Juan Martínez de Irujo. Y tendrá un desarrollo diferente. Tirapu y los organizadores del evento han querido que el festival tenga un carácter festivo y emotivo. “Cuando escuchas a Juan Carlos en las charlas te llevas un chute tremendo, piensas algo tengo que hacer. Porque en el bombo de la ELA estamos todos, a todos nos puede tocar”, explica el ex manista. Ponerlo en marcha no ha sido complicado. Acogió muy bien la idea. Y también los ex profesionales. Oinatz Bengoetxea será el gran referente. El leitzarra sigue disputando partidos por pueblos hasta octubre, cuando se retirará en Leitza.juega a trinquete. Los dos zagueros,se han estado preparando a conciencia. En el partido habrá botilleros,Y tendrá un desarrollo diferente.

El concierto del mariachi los Tenampas, con sus rancheras y mejicanas terminará por rematar la fiesta. Se espera un amplio repertorio por parte del grupo, y un magnífico ambiente. De las 945 localidades está todo prácticamente vendido por internet. Las localidades sobrantes se venderán en el Labrit hasta completar el aforo, con 30 euros las entradas de cancha y 20 las de la grada superior.

Habrá servicio de bar, como en los encuentros de mano, y también puestos de merchandaising con camisetas, polos, mochilas y pañuelicos que han sido especialmente diseñados para la ocasión por Mikel Urmeneta.

Los Sanfermines se adelantan a este martes en el Labrit con el mejor txupinazo posible.