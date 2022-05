Laso: "Con la txapela he dado un golpe encima de la mesa, pero tengo los pies en el suelo"

primera txapela del Manomanista. El delantero de Biskarret celebró en una sidrería con más de 180 invitados el título conseguido en el Navarra Arena y después estuvo de fiesta por Pamplona. Este mediodía, tras atender a los medios de comunicación, ha emprendido viaje a Grecia, donde va a disfrutar de unos días de vacaciones con otros tres pelotaris: Jon Mariezkurrena, Asier Agirre y Mikel Larunbe. El campeón estaba feliz. Unai Laso durmió pocas horas después de ganar suEl delantero de Biskarret celebró en una sidrería con más de 180 invitados el título conseguidodespués estuvo de fiesta por Pamplona. Este mediodía, tras atender a los medios de comunicación, ha emprendido viaje a Grecia, donde va a disfrutar de unos días de vacaciones con otros tres pelotaris:El campeón estaba feliz.

"Ya me creo que soy campeón. Hice buena parranda, estuve con los amigos... he ganado la txapela y ahora lo que me toca es irme de vacaciones y disfrutar. Con la txapela entras en la historia, es lo que quieres desde pequeño, ha tocado y es el fruto del trabajo que he hecho en todos estos años", decía esta mañana Laso. "Creo que es una txapela merecida y fui muy feliz en la final. Me puse muy contento, pero tengo los pies en la tierra, hay que saber controlar la euforia. Si viene una derrota hay que estar preparado y me lo tomo así. Es una gran txapela, pero hay que controlar la euforia y estar tranquilo".

Laso recordaba este lunes a mediodía cuál fue el momento más bonito de la final. "Lo que más disfruté fue el momento en el que gané, cuando te miraba la gente, todos me alababan... ese momento en el que está mucha gente que quieres es especial", comentaba esta mañana el nuevo campeón. "Cuando me quedé fuera de la empresa no me hice la víctima, entrené duro todos los días como si estuviera en profesionales y mentalmente entrené también mucho. Creo que con esta txapela he dado un golpe encima de la mesa, hace un año estaba en aficionados y estoy muy contento".

El pelotari tiene previsto reaparecer el próximo 16 de junio en el primer partido del Torneo Bizkaia en Zierbena. En las próximas semanas también se reunirá con Baiko para tratar su renovación.