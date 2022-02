Altuna-Martija no dejan de crecer

Urruti-Aranguren por 22-14 que les permite dormir como nuevos líderes. Por contra, importante paso atrás el dado por los de Baiko, que se quedan al borde del abismo. A dos jornadas de que concluya la liguilla de cuartos, Altuna Martija han demostrado que no paran de crecer en el campeonato en forma y en juego. El viernes por la noche firmaron una sólida victoria, la octava en la competición, anteporque les permite dormir como nuevos líderes. Por contra, importante paso atrás el dado por los de Baiko, que se quedan al borde del abismo.

A cada semana que pasa Altuna-Martija van confrimando que pueden ser candidatos a la txapela. El campeón y el zaguero de Etxeberri volvieron a sumar mucho juego, entendimiento y eficacia en el Santanape. Altuna volvió a marcar el tempo del partido.

Hizo daño con la derecha, imprimiendo velocidad y atropellando a los azules. También defendió espléndidamente de derecha cuando Urruti le buscó en las tablas. ¿Y la zurda? El mago de Amézqueta tiene en esa mano una máquina de matar, que ayer se cobró una decena de tantos. Hirió a Urruti escondiendo la volea al txoko y dibujando ganchos eléctricos.

Pero el triunfo no fue solo de Altuna. El guipuzcoano estuvo muy bien sujetado en la zaga por Julen Martija. El navarro mejora en cada jornada. En Gernika estuvo siempre en su sitio, amarró en corto a un Aranguren que nunca terminó de gozar de pelota. Justo lo contrario que Martija. Julen jugó con criterio, fue minando poco a poco al guipuzcoano, siempre extendiendo la pelota y arrimándola a la pared.

Urruti no hizo mal partido, como no está haciendo mal campeonato. Salió enchufado, le entró la pelota en la mano, le dio velocidad y en el tú a tú inicial con Altuna no le perdió cara. Llegaron a ir 0-4 y 3-6 por delante. Pero del 7 iguales en adelante el control del juego fue rojo. Comenzó a sufrir Aranguren y el campeón manomanista y Martija abrieron el partido con un 13-7.

Urruti, impotente, vio cómo el compromiso se le fue haciendo - una vez más - cuesta arriba a Aranguren, que terminó entregando la cuchara.