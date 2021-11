El año de Laso

20.09.2020 Baiko anuncia que Laso no sigue en la empresa

Baiko anuncia en su página web que el delantero de Viscarret ya no continuará en sus filas y le desea “lo mejor para el futuro”. El pelotari apunta en varias entrevistas que no aceptó la propuesta de renovación porque no le pareció digna. Las 4 no renovaciones provocan la huelga.

26.12.2020 Campeón navarro con Jon Mariezkurrena

Tras quedarse fuera de Baiko, Unai Laso se recalifica como pelotari aficionado con el que fue su club, Huarte. Allí también recala Jon Mariezkurrena y juntos juegan el Campeonato Navarro de Parejas. Se proclaman campeones navarros tras imponerse en la final a Ansó-Eskiroz.

11.04.2021 Campeón de España DH con Mikel Beroiz

Tras su gran actuación en el Campeonato Navarro, Laso se inscribe con Mikel Beroiz en el Campeonato de España de División de Honor, con Huarte. Ambos llegan a la final, donde se imponen en el Labrit a Canbabal-Irurita (Oberena) por 2-0 (10-6 y 10-4) tras 446 pelotazos.

17.05.2021 Regreso a Baiko y firma hasta diciembre de 2023

Tras la huelga, la Asociación de Pelotaris y las Empresas llegan al acuerdo de readmitir a los cuatro pelotaris que no se les había renovado: Eskiroz, Mariezkurrena y Laso vuelven a Baiko. Víctor termina en Aspe. Laso firma hasta finales de 2023 y regresa el 25 de junio.