Íñigo Simón: “Le hemos dicho que no juegue, el riesgo era alto”

Actualizada 17/06/2021 a las 06:00

El doctor Íñigo Simón, responsable médico de Baiko, acompañó este miércoles a Iñaki Artola al estudio radiológico. Las ideas estaban claras. “Le hemos dicho que no juegue la final porque el riesgo de recaída es muy alto y el periodo de recuperación hubiera sido muy largo”, explicaba Simón. “Es una lesión en la que tenemos experiencia, y había que intentar llegar a la final, porque es una rotura muscular pequeña. La rotura estaba muy verde, la imagen de la ecografía no aconseja jugar porque se está terminando de curar. Existía la posibilidad de que la evolución fuera rápida, y existe una alta posibilidad de que haya una recaída con una rotura grande como la que sufrió Aimar. Y ante eso lo más prudente es parar”. Baiko no le pone fecha de reaparición a Iñaki Artola.