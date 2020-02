Oinatz y Mariezkurrena II se despidieron del Parejas con triunfo

25/02/2020 a las 06:00

Oinatz Bengoetxea y Jon Mariezkurrena por fin lo lograron. Después de compartir la titularidad del Parejas en siete intentos anteriores, el combinado de Baiko consiguió este lunes en el Beotibar lo que muchos daban por imposible, el segundo punto del campeonato, el primero como pareja. Una victoria tan inesperada como reconfortante en la que era su última oportunidad de poder sonreír.



El único aliciente para un encuentro intrascendente ante unos ya clasificados Altuna III-Ladis Galarza que entregaron el marcador en los instantes finales. Hasta entonces, el combinado de Aspe había logrado resolver a su favor la desventaja inicial (del 6-3 al 10-11) merced a un mejor acierto, dos pelotazos ajustado a pared del zaguero de Baraibar y las concesiones de un Mariezkurrena II que, no obstante, logró pulir someramente en la segunda mitad.



Las jugadas de Altuna a contrapié, sus contradejadas o la controlada paradita al rincón, asentaron un escenario de desigualdad que paradójicamente se diluyó a partir de un remate casi perfecto en su ejecución sino fuera porque hizo sonar la chapa por milímetros (13-17). Lo lamentó el amezketarra



A CORO



Circunstancia que Bengoetxea VI aprovechó para entrelazar poco a poco los mimbres de una remontada (16-17, 17-18 y 18-19) en la que Galarza cometió varios errores con su derecha.



El pelotari de Leitza, por su parte, parecía no acusar la falta de ritmo después de cuatro jornadas apartado por decisión empresarial y supo convertirse en el hecho diferencial. Incluso se repuso de un duro golpe que sufrió en la mandíbula al caer en la contracancha del Beotibar cuando trataba de alcanzar un remate de Altuna.



Finalmente, dos tantos de saque, una dejada en pared y un saque-remate al cancho sirvieron para que el carnaval representado este lunes en Tolosa se rindiera al delantero navarro y cantara a coro “¡Oinatz, Oinatz, Oinatz Bengoetxea!” en su última alegría dentro del Parejas 2020.

“Nos vamos con un punto que sabe bastante rico”

“Después de estar más de un mes sin jugar venía nervioso para el partido, con esa incertidumbre de no saber cómo me iba a encontrar y creo que no se me ha notado la falta de ritmo. Me he visto bien, las sensaciones han sido buenas y he jugado a gusto”, se mostraba satisfecho Oinatz Bengoetxea después de cerrar la liguilla de cuartos de final con su segunda victoria en el campeonato.



“Hemos podido ganar un partido en el que ellos han regalado al final y hemos sabido aprovechar eso para ir haciendo tantos”, comentaba el leitzarra tras el partido. “Este campeonato ha sido duro para nosotros, no hemos disfrutado demasiado aunque lo hemos dado todo. Nos vamos contentos, con un punto que nos sabe bastante rico y nos hace mucha ilusión”.

Frontón. Beotibar de Tolosa. 812 espectadores.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-3, 6-3, 6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 8-9, 10-9, 10-12, 11-12, 11-15, 12-15, 12-17, 16-17, 16-18, 17-18, 17-19, 22-19.

Duración: 59:51 minutos.

Pelotazos: 434.

Saques: 3 de Bengoetxea VI, 4 de Altuna III.

Tantos hechos: 9 de Bengoetxea VI, 8 de Altuna III, 2 de Galarza.

Tantos perdidos: 2 de Bengoetxea VI, 3 de Mariezkurrena II, 4 de Altuna III, 6 de Galarza.

Dinero: 100 a 70 a favor de Altuna III-Ladis Galarza.

Incidencias: Un grupo de personas disfrazadas como corredores de apuestas y representado a diversas casas de apuestas escenificaron un parodia a las puertas del Beotibar.

Selección DN+