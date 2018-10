Urrutikoetxea y Ezkurdia, contentos con el material para la semifinal

Actualizada 31/10/2018 a las 17:20

El vizcaíno Mikel Urrutikoetxea y el navarro Joseba Ezkurdia se han mostrado contentos con el material seleccionado para la semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio que va a enfrentar a ambos pelotaris el próximo domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao.



'Urruti' se ha decantado por dos pelotas de 104,4 y 105,4 gramos y su rival por sendos cueros, algo más pesados, de 106,8 y 105,7 gramos. "No hay ninguna excusa con el material. He separado un lote parecido con el que he venido jugando a lo largo de todo el campeonato, pelota fuerte para poder hacer daño al contrario. Mikel ha separado un pelota que me gusta y otra más tranquila", explicó Ezkurdia.



Por su parte, el de Zaratamo señaló que las cuatro bolas "son bastante parecidas y "buenas para jugar en esta distancia". Urrutikoetxea confesó, además, que se encuentra "con buenas sensaciones" después de reaparecer a mediados de septiembre tras casi tres meses de baja debido a una mononucleosis que le hizo perderse casi todos los torneos veraniegos y le impidieron "entrenar físico ni frontón". "Llego bien al partido y no me importa si se endurece. Llegar a semifinales siempre es muy especial, pero en esta ocasión aún más. Jugar con los cuatro mejores es muy bonito", añadió.



Ezkurdia, por su parte, rechaza el papel de favorito que le otorga su alto rendimiento en la liguilla de cuartos, en la que se deshizo con autoridad de Víctor Esteban y Jokin Altuna. "Estoy centrado en los entrenamientos diarios. Soy consciente de que tengo un partido muy complicado y que tengo que dar lo mejor de mí para superar a Mikel. Lo importante es que me veo fresco, con juego y con las manos perfectas. Quiero aprovechar el momento dulce que atravieso", subrayó.

