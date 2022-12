Cada una de las partes sigue firme en su postura aunque ambas se pusieron “como tarea” para el próximo 2023 llegar “a una solución común”. El conflicto generado entre la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME) que preside Alberto Ayora y una decena de federaciones autonómicas -entre las que se encuentra la navarra- a raiz de la puesta en marcha de la iniciativa Correspondencia mutua de refugios sobrevoló este pasado fin de semana a la Asamblea anual de la FEDME aunque no se trató directamente. En ella, también se aprobaron -aunque con bastantes votos en contra y abstenciones- los presupuestos para el próximo año, con algunos recortes en distintas áreas federativas y donde no se pudo votar, por una cuestión reglamentaria, el cambio de domicilio de la federación de Barcelona a Madrid.

CRUCE DE COMUNICADOS

El encuentro anual de los distintos protagonistas del mundo montañero nacional en el que el cisma generado -y hecho patente con un cruce de comunicados en los días previos a su celebración- no logró solucionarse, pero sí que se limaron en parte algunas asperezas, sobre todo tras la crispación que generó la publicación por parte de la FEDME de un texto titulado como Un primer paso para dividir y romper la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada- en el que lanzaba graves acusaciones a las entidades impulsoras de este acuerdo -con el que las gestoras de los refugios de montaña han pactado distintos descuentos para sus federados y una compensación a las federaciones en función de los refugios de los que disponen-: Cataluña, Navarra, Aragón y Asturias. Un texto -que la federación nacional ha retirado de su web oficial tras la exigencia realizada en el turno de ruegos y preguntas de la Asamblea por Koldo Aldaz, vocal de refugios de la- en el que lanzaba graves acusaciones a las entidades impulsoras de este acuerdo -con el que las gestoras de los refugios de montaña han pactado distintos descuentos para sus federados y una compensación a las federaciones en función de los refugios de los que disponen-: Cataluña, Navarra, Aragón y Asturias.

Inmediatamente, hubo respuesta de las entidades autonómicas aludidas , a las que se tildaba de extender “la insolidaridad dentro de la comunidad montañera a unos niveles intolerables”, de guiarse en un proyecto “con fuertes connotaciones políticas” y de buscar “soluciones que eluden la organización estatal, para instaurar mecanismos interterritoriales y caminar hacia una confederación de federaciones autonómicas”. Estas rebatieron el comunicado de la entidad nacional destacando que el principal problema de la FEDME en este asunto no era otro que el “económico”.

“Somos las FFAA las que tenemos la responsabilidad de la gestión de los refugios, su mantenimiento y mejora. No es FEDME quien lo hace, que no gestiona ninguno. Y esto significa que somos nosotros los que aplicamos los descuentos y, por tanto, los que tenemos la merma de ingresos por ello”, recalcaban, señalando que la FEDME no ha previsto en sus dos últimos presupuestos (2021 y 2022) ninguna aportación para los refugios y detallando, por ejemplo, que la federación aragonesa,“en un año normal”, cifra el volumen de descuentos aplicados en sus refugios “en torno a los 250.000 euros” mientras que la media anual de compensación de la FEDME había sido “de 8.000 euros al año” en las últimas temporadas. “El sistema actual es insostenible”, añadían, preguntándose si el problema “¿será sólo que FEDME no es quien controla este acuerdo?”.

PAGAR MÁS POR DESCUENTOS

Hasta ahora -y por el 'Tratado sobre derecho de reciprocidad en los refugios de montaña' firmado por la FEDME en 1978 con otras entidades europeas- los montañeros españoles podían obtener una serie de descuentos en diferentes refugios de Europa. Para ello, y al margen de la cuota para su tarjeta federativa autonómica, debía pagar algo más para obtener la licencia FEDME que era la que abría la puerta a esos descuentos, además de a reducciones en el precio de los refugios nacionales.

Con el nuevo acuerdo de correspondencia mutua diez federaciones (Navarra, Aragón, Asturias, Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia, Murcia, Canarias y Baleares) han pactado descuentos para sus federados con tarjetas autonómicas. Así un federado navarro podrá pernoctar más barato con su tarjeta autonómica en un total de 39 refugios de las federaciones adheridas (16 aragoneses, 14 catalanes, 7 asturianos, uno vasco y el Ángel Olorón en Belagua), al igual que un murciano, un madrileño o un canario podrá tener descuento al presentar su licencia regional si decide acudir al renovado refugio navarro.

Eso sí, todo ello queda al margen del acuerdo europeo de la FEDME, por lo que para poder beneficiarse en el extranjero de esas reducciones hay que seguir formalizando la tarjeta nacional.