No se ha hecho esperar. El sorprendente comunicado, en un tono muy duro, emitido por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en el que acusaba a cuatro federaciones autonómicas -Navarra, Asturias, Cataluña y Aragón- de extender “la insolidaridad dentro de la comunidad montañera a unos niveles intolerables”, ha tenido una detallada contestación de las cuatro entidades autonómicas más implicadas en una polémica generada por del acuerdo de 'Correspondencia Mutua de Refugios' impulsada por esas cuatro federaciones para mejorar la gestión y ofertar descuentos a sus federados.

Tras reprochar en un primer momento el tono del comunicado de la FEDME "con un cariz ofensivo, hasta insultante en algunos de los términos utilizados", la FNDME y sus tres compañeras en el acuerdo de refugios aseguran que el problema con los refugios "no es ni filosófico ni político ni territorial ni solidario...¡Es un problema económico!", explican en su escrito.

"Somos las FFAA las que tenemos la responsabilidad de la gestión de los refugios, su mantenimiento y mejora. No es FEDME quien lo hace, que no gestiona ninguno. Y esto significa que somos nosotros los que aplicamos los descuentos y, por tanto, los que tenemos la merma de ingresos por ello", recalcan, señalando que la FEDME no ha previsto en sus dos últimos presupuestos (2021 y 2022) ninguna aportación para los refugios y detallando, por ejemplo, que la federación aragonesa,"en un año normal", el volumen de descuentos aplicados en sus refugios "está en torno a los 250.000 euros" mientras que la media anual de compensación de la FEDME ha sido en los últimos años "de 8.000 euros al año".

"El sistema actual es insostenible", recalcan las federaciones autonómicas, quienes se preguntan si el problema que ha generado el comunicado de la FEDME y que se titulaba , recalcan las federaciones autonómicas, quienes se preguntan si el problema que ha generado el comunicado de la FEDME y que se titulaba 'Un primer paso para dividir y romper la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada' , "¿será sólo que FEDME no es quien controla este acuerdo?". "La única manera de asegurar la existencia de un fondo para compensación y mantenimiento, que permita sostener la política de descuentos y garantizar un buen mantenimiento y sostenibilidad económica de los refugios, es crearlo y gestionarlo directamente las federaciones que aplicamos esos descuentos en nuestros refugios", apuntan.

La junta directiva que dirige Alberto Ayora y las de las federaciones acusadas por la FEDME -en un acuerdo al que se van añadiendo nuevas entidades territoriales- se verán las caras en unos días con la celebración de una Asamblea de la federación nacional que se presenta muy tensa.