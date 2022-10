Los navarros se quedan solos en el Jannu Este

Está ya en casa. El alavés Mikel Inoriza ha debido regresar antes de tiempo de la expedición que integraba junto a los navarros Mikel Zabalza, Iker Madoz y Ekaitz Maiz al inescalado Jannu Este, una cima secundaria de 7.468 metros en el macizo del Kumbakharna nepalí.

en pleno proceso de aclimatación" y sin ni siquiera ver "la montaña" en la que estos centran ya sus esfuerzos tras haber caído enfermo. Tal como él mismo ha detallado a Nacho Viscasillas en el podcast Planeta Montaña, ha contraído el dengue -una infección vírica transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados- lo que le provocó "casi una semana con la fiebre muy alta", sin permitirle siquiera alcanzar la cota donde el grupo ha situado su Campo Base, quedándose a más de cinco horas del mismo. Inoriza, uno de los jóvenes valores del alpinismo nacional y que ya formó parte del Equipo Español de Alpinismo bajo la dirección de Zabalza , dejó a sus compañeros de cordada "" y sin ni siquiera ver "la montaña" en la que estos centran ya sus esfuerzos tras haber caído enfermo. Tal como él mismo ha detallado aen el podcast, ha contraído el dengue -una infección vírica transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados- lo que le provocó "", sin permitirle siquiera alcanzar la cota donde el grupo ha situado su Campo Base, quedándose a más de cinco horas del mismo.

"Veía que no le daba la vuelta a la situación. Quizá sí es cierto que he esperado muchos días pero no quería hacerme a la idea de que se me estaba yendo al traste la expedición aunque, al final, he tenido que volver a Katmandú y ahora recuperar poco a poco", apuntaba.

una cordada única -hasta no comprobar las condiciones de la montaña no tenían claro si formarían una o dos cordadas- y que esperan poder aprovechar una mejoría en las próximas previsiones, tras unas últimas jornadas de mal tiempo, para finalizar la aclimatación e intentar ascender a la cumbre en estilo alpino. Con las las referencias de los intentos eslovenos Vanja Furlan y Boran Pockar -la intentaron en 1991 y 1992-, definirán la ruta definitiva una vez analicen las condiciones actuales de la impresionante pared de más de 2.000 metros que presenta la montaña nepalí. De esta forma, el grupo queda ahora reducido a los tres montañeros navarros , que formarán-hasta no comprobar las condiciones de la montaña no tenían claro si formarían una o dos cordadas- y que esperan poder aprovechar una mejoría en las próximas previsiones, tras unas últimas jornadas de mal tiempo, para finalizar la aclimatación e intentar ascender a la cumbre en estilo alpino. Con las las referencias de los intentos eslovenos Vanja Furlan y Boran Pockar -la intentaron en 1991 y 1992-, definirán la ruta definitiva una vez analicen las condiciones actuales de laque presenta la montaña nepalí.