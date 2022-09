350.000 dólares por tocar el teclado en el Everest

El mundo de las altas montañas está lleno de grandes gestas y ascensiones, historias de superación, compañerismo, solidaridad, muerte y supervivencia, pero también de anécdotas, frivolidades, excentricidades y retos o récords absurdos. Y últimamente -y más allá de las ya famosas imágenes de hileras con cientos de alpinistas unidos a la cuerda fija a la espera de poder avanzar hacia las cumbres del Everest y K2-, estas últimas se han disparado, alentadas por las redes sociales, las empresas que prestan servicios en estas montañas y la mejora de transportes y materiales.

El último 'disparate' realizado hace unas semabas, conocido gracias a la información facilitada por Ángela Benavides en el portal especializado en alpinismo explorersweb.com y en el Instagram de Lakpa Dendi Sherpa, ha tenido lugar en el Everest. Allí, y tras ascender a la cumbre de 8.848 metros con oxígeno suplementario y un grupo de sherpas de apoyo, el joven mexicano Juan Diego Martínez Álvarez, de 19 años y sin ninguna experiencia en montañas por encima de los 8.000 metros, pudo tocar una 'canción' al teclado.

Un ahnelo por el que el joven pagó a la empresa de Nirmal 'Nims' Purja (Elite Exped) cerca de "350.000 dólares" (unos 351,000 euros), según la publicación, para un servicio completo que incluía, dada la especial circunstancia, un sherpa dedicado a subir en exclusiva el teclado electrónico, al margen del resto de apoyos habituales para montar campos, cocinar, portar botellas de oxígeno, etc. Un 'lujo' del que, además, el mexicano no podrá presumir o alardear al menos oficialmente ya que las autoridades nepalíes, que no han visto con buenos la 'gesta' de este 'concierto', le han negado el certificado de cumbre que obtienen todos los que cumplen los requisitos previos y hacen cima.

No es el primer montañero que toca música en el 'techo del mundo'. En mayo de 2019, el mismo que se tomó la imagen de los cientos de alpinistas en fila para superar el Escalón Hillary, el triatleta y músico noruego Håkon Erlandsen tocó el saxofón en el Everest.