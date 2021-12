Vendedores de humo

Estimados lectores: durante estos años he tratado en este espacio el sacar a la luz actividades dentro del ámbito de la montaña y fuera de la competición que a mi juicio tenían un valor alpinístico, deportivo o humano digno de ser contado. Actividades en las que yo mismo he podido participar y sobre todo actividades realizadas por otros navarros. Nuestra comunidad es y ha sido cuna de numerosos alpinistas, montañeros y escaladores de prestigio; una tradición, la del montañismo, profundamente arraigada en nuestro entorno. Se podría decir que el montañismo para nosotros es casi como una religión.

La proliferación de las redes sociales ha generado en nuestro ámbito la aparición de los vendedor@s de humo, llamesé influences, youtubers o payasos. Estos son individuos que llevan el postureo a nuestro ámbito en un grado superlativo, falseando sus actividades y haciendo entender al púbico no especializado que son muy buenos, cuando son mediocres. Se atrincheran en el hecho de que en nuestras actividades no existen jueces ni árbitros, no existe la competición, ya que sino seguramente no serían siquiera dignos de obtener el dorsal para participar. Cuantifican su valía en número de likes o visualizaciones de sus vídeos en los que a veces el reclamo es un escote bien marcado, patético. Buena parte de la culpa de esta dinámica la tienen los sponsors y empresas que valoran la categoría de un escalador o alpinista por sus apariciones y repercusión en las redes sociales. Sin duda, una visión corta de miras que a su vez alimenta esa pestilente bola. Y con esto no quiero decir que todo lo que aparece en las redes sociales es humo, ni mucho menos, pero que sí existen y proliferan verdaderos profesionales del engaño y el postureo.

Pero, afortunadamente, no todo es así. Tenemos el caso opuesto: Silvia Vidal. La escaladora catalana ha sido galardonada este año con el Piolet de Oro a su trayectoria. Silvia carece de redes sociales, incluso de teléfono móvil y divulga sus actividades en medios especializados o conferencias con un público que entiende y valora lo que cuenta. Es la primera persona española que consigue este Oscar del alpinismo, el cual otorga un jurado internacional muy especializado; personas con verdadero juicio de valor.

En esta sección he tratado de incidir en el valor del camino; en que lo realmente importante no es la cima sino el camino recorrido y los medios utilizados; en que menos es más en alpinismo. Ascender al Everest puede ser algo muy meritorio o no. Dependerá de la ruta elegida y los medios empleados. Las diferencias pueden ser abismales.

Espero haber aportado mi granito de arena en este ámbito y que ustedes se hayan vuelto algo más críticos a la hora de valorar lo que otros tratan de vender de manera superficial o sensacionalista. Sin duda no es oro todo lo que reluce.