"Como en la vida, por una montaña con ética"

Actualizada 12/05/2021 a las 20:17

Los acontecimientos de los últimos días en los campos Base del Himalaya me ha hecho reflexionar hacia donde queremos mirar en la montaña y en el alpinismo. Y sobre todo por el poco debate ético que se abierto ante ello.

Mientras cientos de personas están muriendo en el este y oeste de Nepal por no poder llegar caminando a los hospitales, ni gran parte de la población tiene acceso a los PCRs, o las UCI tienen que hacer un uso draconiano del oxígeno; los helicópteros hacen llegar PCRs a los CB, evacuan a los alpinistas y nutren de oxígeno campos de altura.

Se que parte de la montaña es un negocio y no se escapa del mercantilismo; pero los negocios también deberían tener ética. Algo de lo que nos daremos cuenta cuando veamos que el dinero no se puede comer.

Siempre me ha gustado decir que para ser un buen alpinista; primero hay que ser buena persona, luego hay que tener buen estilo y por último hay que ser un deportista excepcional.

Me gustaría que la montaña fuera un estilo de vida y un deporte que inculcara valores a la sociedad, la volviera más sensible, más cercana a la naturaleza, a los valores en equipo, a la gestión correcta de las decisión, a vivir de manera sencilla.

Creo que los debates éticos son interesantes y necesarios, nos sacan de nuestra jaula de cristal y nos hacen plantearnos como queremos caminar y mirar el trazo de la vida.

Y de caminar sabemos mucho los alpinistas, montañeros y amantes de la naturaleza. Pero durante un minuto vamos a plantearnos como queremos hacerlo. Y la ética existe, aunque el dinero, las redes o el éxito cada vez la arrinconen más.



Alberto Urtasun es alpinista, escalador y escritor navarro, responsable del equipo ‘Gazteak’ de formación y tecnificación de la FNDME.