La española Carlota Ciganda buscará la victoria en el Open de España de golf

Andalucía Costa del Sol Open de España 2023, del 23 al 26 de noviembre en el Real Club Las Brisas en Marbella (Málaga). La golfista navarra Carlota Ciganda volverá a la Costa del Sol dos meses después de su decisiva actuación en la victoria europea en la Solheim Cup y lo hará para jugar el, delen el Real Club Las Brisas en Marbella (Málaga).

Carlota Ciganda ha confirmado su participación en este torneo que cerrará la temporada del Ladies European Tour y que también decidirá la ganadora de la Race to Costa del Sol, la Orden de Mérito del circuito que corona a la jugadora más regular del año.

Ciganda es el principal referente del golf femenino español y está llamada a ser la mejor española de la historia por su carrera amateur, donde ganó todos los títulos en todas las categorías, y su trayectoria profesional en el LET (7 victorias) y en el LPGA (dos victorias), además de sumar cuatro victorias en seis participaciones en la Solheim

“Jugar el Andalucía Costa del Sol me motiva especialmente, y no sólo porque es el torneo que cierra la temporada en el Ladies European Tour, sino porque va a cerrar uno de los años más grandes en la historia del golf femenino español. Acabar con un triunfo sería cerrar un año histórico de la mejor manera, pero no será nada fácil, ya que tendré enfrente a grandes jugadoras”, dijo.

La golfista, que empezó a jugar a los cinco años, se hizo profesional en 2011 y un año después, tras su primera temporada completa en el LET, ganó la Orden de Mérito y fue nombrada jugadora y “rookie” del año.

La relación de Carlota Ciganda con el Andalucía Costa del Sol Open de España 2023 viene de lejos, ya que, en 2007, cuando todavía era amateur, se convirtió en la segunda jugadora más joven en pasar el corte, con 16 años, 11 meses y 11 días.

Posteriormente, ya como profesional, la golfista navarra ha participado en ocho ocasiones, con una victoria en 2021, dos subcampeonatos en 2014 y 2017, y un total de cuatro Top 5 y cuatro Top 8.