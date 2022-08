Jon Rahm: "La mayor parte del golf se juega en la mente"

Jon Rahm, golfista profesional español y actual número 6 del mundo, consideró en un entrevista exclusiva a Vanity Fair que "la mayor parte del golf se juega en la mente: no aprendes a controlar, aprendes a saber cómo pensar en el campo de golf, que´ hacer cuando tienes ciertas emociones".

"Es mucho más que simplemente darle a la bola, porque lo que vayas pensando entre golpe y golpe puede afectar al siguiente. Es difícil de explicar, no es como el fútbol o el tenis, que reaccionas a lo que está pasando enfrente y no tienes tiempo a pensar. En el golf hay mucho, hay silencio, hay alboroto, hay fans gritándote de todo, que les puedes oír porque están al lado. Y hay mucho tiempo para pensar", añadió el deportista.

Además, reflexionar sobre sus pensamientos es algo que Rahm hace diariamente como lo demuestra la libreta roja en la que toma notas: "Eso no es algo que hagan ya muchos. Hacer el diario es algo que me ayuda mucho a organizar lo que tengo en mente".

"Es casi casi una manera de meditar. Me ayuda. Empecé hace un par de años. Cuando me di cuenta de que me hacía falta máss fue durante el COVID, durante la cuarentena", explicó el jugador.

Su entrenamiento mental también es algo que le facilita jugar al golf, en los muchos minutos en los que debe luchar contra sus pensamientos: "Una vuelta de golf, sobre todo en los torneos importantes, son casi cinco horas en las que pegas 70 o 72 golpes. Piensas en ello 30 segundos, que será´ una media hora de acción. Y luego cuatro horas y 20 minutos de nada, de andar y de lidiar con lo que tienes aquí (en la cabeza), destacó Rahm.

Al hablar sobre su decisión de no cambiar su manera de jugar, el español originario de Barrika (País Vasco), confió que "cada uno tiene sus limitaciones físicas, limitaciones que hacen que haga su swing de determinada manera. Limitaciones directrices, que determinan que tu cuerpo pueda o no hacer determinadas cosas".

"No he cambiado en tanto tiempo porque tengo ciertos temas físicos que no me dejan hacer muchas cosas. Nací con el pie derecho zambo, y tengo muy poca movilidad en el tobillo derecho. Por eso tengo el swing corto. No hay otra explicación. Mi cuerpo no podría hacer otra cosa a este nivel. Podría hacerlo más largo y pegarle fuerte, pero no jugaría bien porque el equilibrio lo pierdo totalmente", confesó él.

Por otra parte Rahm reveló que soñaba ser futbolista hasta que jugó al golf con ocho años, y no imaginaba que dos décadas más tarde sería parte esencial del PGA norteamericano.

En este sentido, cuando le preguntaron "¿Messi o Cristiano?", el golfista de 27 años desveló su preferencia por Messi. "Pero Messi no habla mucho sobre su proceso. Cristiano en cambio ha sido mucho más vocal. Admiro mucho a Cristiano por su dedicación al deporte, el llegar antes a entrenar... eso es lo que admiro, lo que ha trabajado para llegar donde está", concluyó Rahm.