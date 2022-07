Carlota Ciganda, tercera en el Campeonato Evian

Brooke Mackenzie Henderson, actual número 10 del ránking mundial, supo salir del bache de los primeros hoyos para firmar una última tarjeta con 71 golpes (par), y un acumulado de 217 (-17), y llevarse su segundo grande, el Campeonato Evian (Francia), con un golpe de ventaja sobre la estadounidense Sophia Schubert, y con dos sobre un quinteto de jugadoras, entre ellas la navarra La canadiense, actual número 10 del ránking mundial, supo salir del bache de los primeros hoyos para firmar una última tarjeta con 71 golpes (par), y un acumulado de 217 (-17), y llevarse su segundo grande, el(Francia), con un golpe de ventaja sobre la estadounidense, y con dos sobre un quinteto de jugadoras, entre ellas la navarra Carlota Ciganda , que firmó un gran torneo.

Excelente la tercera plaza compartida de la golfista española Carlota Ciganda, con -15 en el acumulado, y que firmó una cuarta tarjeta con 68 golpes (-3), uno más que lo firmado en cada uno de los tres anteriores días. La navarra, con tres 'birdies' y sin fallo alguno en este último recorrido, llegó incluso en el 18 a lanzar para un 'birdie' que la hubiera dado, en ese momento, en el coliderato. Pero era un 'putt' larguísimo, casi imposible. Logró dejar la bola cerca del hoyo y asegurarse el par del hoyo. Lástima algún 'putt' que se dejó durante la semana, pues su juego a 'green' fue de lo mejor del torneo.

Con Carlota, acabaron igualadas en la tercera plaza la inglesa Hull Charley, la surcoreana Kim Hyo Joo, la neozelandesa Lydia Ko y la japonesa Saigo Mao.

Han pasado seis años para ver como Henderson, 24 años, lograba su segundo 'grande', pues el primero data del PGA Championship 2016. Lo ha logrado de una forma más complicada y agónica de lo esperado, pues partió en el día con dos golpes de ventaja sobre la surcoreana So Yeon Ryu, 51 del mundo, y con de la estadounidense Sophia Schubert, 283 del ránking. Tuvo que ser con un 'birdie' en el 18 para certificarlo.

Y es que el inicio del recorrido dominical de Henderson no fue precisamente para poner en el álbum de buenos recuerdos de la canadiense. Un 'bogey' en el 1 y un 'doble bogey' en el 6, la hicieron vivir momentos de cierta zozobra y de preocupación al verse desbancada del liderato. Un 'birdie' en el 7 la hizo respirar, pero un nuevo 'bogey' en el 11 la devolvió la preocupación, y es que caía hasta la tercera plaza.

Pero la nacida en Smiths Falls (Ontario) sacó su casta, su excelente golf y reaccionó a tiempo: dos 'bidies' en el 14 y el 15 la devolvieron a la cabeza (-16); eso sí, compartida con la sorpresa Schubert. aún sin un gran torneo en su haber como profesional, pues cuenta con solo un Symetra. Se iba a decidir todo en el hoyo 18, donde la estadounidense, que estaba en el partido precedente, tuvo un muy asequible 'putt' de 'birdie' de unos 3 metros para ponerse con -17, Falló y Henderson, muchos metros atrás, respiró.

No en vano la salida de Henderson en el 18 no había sido buena, su bola de fue lejos de la calle. Tal vez, el ver que Schubert no embocaba el -17 la dio la tranquilidad suficiente para realizar un notable segundo golpe y un mejor aún tercero, dejando la bola a dos metros y medio del hoyo. No falló con el 'putt' e hizo el 'birdie' que, con -17 la dio su segundo 'major', su duodécimo triunfo como profesional. Merecido por el resto del torneo, pero muy sufrido.