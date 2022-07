Elena Hualde: “He conseguido un miniobjetivo, pero ha sido un camino duro”

Hace cuatro meses Elena Hualde, 23 años, decidió invertir todo su tiempo y esfuerzo en el golf. Era su deporte desde niña, se dio cuenta durante unas vacaciones en la playa cuando su padre se fue con unos amigos a jugar, pero ella se tuvo que quedar en la piscina. Sintió que quería dedicarse a ello y desde ese momento no ha parado. En marzo comenzó su carrera profesional en el Ladies European Tour y la semana pasada consiguió su primer Top10. Lo logró en el el Tipsport Czech Ladies Open, en la Republica Checa.

¿Cómo está?

Estoy muy contenta y muy satisfecha. Ha sido una carrera de fondo, llevo muchas semanas, pero por fin he podido tener una pequeña recompensa, esto, sin duda, ayuda para seguir afrontando la temporada con más ganas.

¿Qué ha supuesto el primer Top10 de la temporada?

Para mí es un premio al esfuerzo que he invertido, esto es muy largo e ir consiguiendo objetivos más pequeños me ayuda a tener más motivación y más ganas, me hace ver que tengo posibilidades. No me abre puertas, pero sí me ayuda a conseguir puntos para el ranking, aunque todavía quedan muchas semanas.

¿Cómo ha sido el camino?

Llevo cuatro meses en el Ladies European Tour y ha sido un proceso de mucha adaptación, aún lo sigue siendo. Es un cambio muy grande, yo me he lo tomado con tranquilidad, pero también he tenido momentos difíciles y duros, aunque todo lo que me ha pasado me ha ayudado a conocerme a mi misma. Ahora entiendo cuáles son las estrategias que más me funcionan, siempre teniendo en cuenta las horas de viaje, los entrenamientos, los campeonatos... Algo he aprendido, aunque creo que aún me queda un camino muy largo, llevo poco tiempo.

¿Qué es lo que más ha costado?

El hecho de ser profesional. Ahora es mi trabajo, es lo que me permite vivir y me estoy jugando el pan de cada día. Necesito ir avanzando para poder seguir adelante y me ha costado verlo como un trabajo. Antes si perdía un torneo o si tenía una semana mala no pasaba tanto, ahora es muy complicado.

¿Se esperaba así el Ladies European Tour?

Sí, aunque nunca había tenido muchas expectativas. Es como que nunca lo había pensado mucho, pero me está encantado. Me he sentido muy acogida por el Tour, por mis compañeras, por la gente... Aunque, en cuanto a la presión, sí que pensaba que iba a ser más fácil, creía que la transición iba a ser más suave, ha sido mucho shock.

De los campos de golf en los que ha jugado, ¿cuál le ha impresionado más?

El de Evian. Es un campo que está en Francia y es muy estratégico, además está ahí uno de los campeonatos grandes del golf. Me sorprendió todo. Me hace gracia porque en cuanto pisé el campo me di cuenta de lo difícil que iba a ser.

El Top10 me hace seguir creyendo, todavía queda mucho, pero me ha dado fuerzas

¿Ha entablado amistades en estos cuatro meses?

Sí. En mi primer torneo tuve la oportunidad de jugar contra Carlota Ciganda y pude hablar con ella, le transmití mis nervios y estuvo súper atenta toda la semana, me ayudó mucho. También he conocido a Anne van Dam, la golfista holandesa. Nos tocó jugar juntas por equipos y nos lo pasamos muy bien, es una chica muy maja y creo que es la que más fuerte le pega en el Tour, eso me impactó, aunque más la posibilidad de jugar con ella.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido su experiencia más importante como golfista?

Todo lo que viví la semana pasada cuando conseguí el Top10. Creo que ha sido una semana muy dura, no lo he pasado bien, he tenido muchos cambios en pocos días. Pero bueno, al final conseguir el Top10 me dio algo de luz, es como que he logrado un mini objetivo, pero creo que todavía tengo un camino gigante por delante.

La vida del ‘pro’, sobre todo al inicio de su carrera, es complicada. Son los patrocinadores los que ayudan a sobrellevarla. ¿Quienes han apostado por Elena Hualde?

Tengo un patrocinador navarro, Grupo Homenaje, unas bodegas, y gracias a ellos puedo ir avanzando. Además, esto no podría ser posible sin las becas del Pro Spain Team . Esto requiere mucho tiempo y una semana de competición supone muchas noches en diferentes sitios, muchos viajes, desplazamientos...

¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo?

Ahora mismo solo pienso en seguir dando pasos, aunque mi objetivo a corto plazo es conseguir ganar en el Tour Europeo, es decir, ganar alguna competición. Me encantaría poder hacerlo en España, sería lo que más ilusión me haría. Tendría a mis padres cerca y es mi tierra. La semana de San Fermín juego en Sitges, en agosto en Cádiz y a final de año, en noviembre, en Málaga. Son tres citas importantes para mí, son especiales y espero conseguir algo.

En cuanto a la presión, pensaba que el Ladies European Tour iba a ser más fácil

¿Y cómo se prepara para ello?

Normalmente solemos jugar tres o cuatro torneos seguidos y después descansamos una semana, así que vuelvo a casa. Sin embargo, cuando empalmo los campeonatos lo que hago es viajar, entreno dos días, donde me centro en conocer el campo, y después competimos otros tres. Una vez que acabamos cogemos el vuelo directamente por la noche, vamos al siguiente destino, al día siguiente descanso y después vuelta a empezar.

¿Todo sola?

Sí, tu juegas el campo, lo conoces, haces tu estrategia, entrenas la parte técnica...

¿Le ayuda ver a otras golfistas entrenando?

Sí, después lo comentamos, nos preguntamos cómo vemos el hoyo o cosas del campo, pero la decisión final la tienes tú. Yo soy muy de hacer cosas a mi manera, me gusta como lo hago yo, pero ver a otras compañeras me ha hecho aprender mucho.

Ahora que ya conoce la competición más importante de su deporte, ¿qué cree que hace falta en el golf?

Considero que estamos mejorando, mucho, pero creo que hace falta que se valore un poco más. Falta mucho camino y más visibilidad al golf, hay que hablar más de lo que hacemos porque sí que se dice, pero no se le da la importancia que tiene. Debemos luchar para que a la gente le importe más este deporte, es muy bonito.