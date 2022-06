La Fundación Miguel Induráin Fundazioa celebró su gala con 151 becados

La Sala Reyno de Navarra del Navarra Arena acogió este lunes la gala anual de las becas de la Fundación Miguel Induráin Fundazioa (FMIF). Un total de 151 deportistas de la Comunidad foral fueron becados por resultados correspondientes a la convocatoria 2022.

En esta edición se repartieron 313.956 euros, un 2% más que en 2021 cuando se fijó una partida de 307.800 euros. En total se rindió homenaje a 83 hombres y 68 mujeres -no todos estuvieron presentes-. El atletismo es el deporte rey con 27 representantes, tres de ellos -Asier Martínez, Nico y Manu Quijera- bajo el programa olímpico que se distribuyen 25.860€.

El pabellón multiusos se tiñó de amarillo, el color característico de la FMIF para apoyar a los mejores deportistas navarros. La gala se volvió a recuperar tras dos años de ausencia a causa de la pandemia de coronavirus.

Ciclismo, Deportes Adaptados, Atletismo, Pelota, Deportes de Contacto, Herri Kirolak, Natación, Deportes de Invierno... los representantes fueron desfilando para recibir el caluroso aplauso de sus compañeros de equipo, entrenadores e incluso rivales. El acto contó con la presencia especial de Juan Carlos Unzué , además del presidente de honor Miguel Induráin.

"LA CULTURA DEL ESFUERZO"

Una de las caras más reconocidas fue la del vallista Asier Martínez, que fue la revelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El navarro ha vivido en apenas unos días las dos caras del deporte. Ilusionó en la Diamond League de Oslo y no disfrutó tanto en París, a pesar de acabar primero en semifinales. “Siempre hay techo. No siempre vas a poder mejorar, por eso hay que disfrutar del momento. Es difícil gestionar la presión”, se sinceró ante los asistentes.

La jovencísima Aileen Ripa, jugadora del Gurpea Beti Onak de balonmano, silenció a la sala con una frase que resume a la perfección el reto logrado por el club de Villava: “Un pueblo tan pequeño ha disfrutado de un sueño tan grande”. Del balonmano a la escalada con Unax Uterga, que esta semana se colgó la plata en la Copa de España. A sus 19 años es uno de los nombres propios de su especialidad: “He tenido suerte de tener el muro de Berrioplano cerca de casa con las medidas adecuadas para entrenar. Ayudó la hazaña de Alberto Ginés en los pasados JJOO. Sirvió para dar a conocer nuestro deporte”.

Por su parte la judoka Jaione Equisoain ha sido una de las elegidas por la FMIF para visibilizar el deporte femenino entre las aulas de los colegios navarros. “El deporte debe servir de ejemplo. Ya sea a nivel de competición o más amateur, el deporte ayuda a inculcar a los más jóvenes en la cultura del esfuerzo”.

La nota más informal la puso el propio Miguel Induráin: “Ya veo que no habéis cantado las canciones. Eso es que estáis centrados y concentrados en sacar el máximo partido a vuestro deporte. Espero que desde la Fundación se atengan todas vuestras peticiones. Seguir haciéndonos disfrutar”.

Juan Carlos Unzué: “Nunca pensé ser feliz en una silla de ruedas”

Juan Carlos Unzué, después de presentar por la mañana en el Camp Nou un partido benéfico por la ELA, no se quiso perder a media tarde la gala del Navarra Arena. El exportero y exentrenador inundó de emoción la sala con un discurso de unos diez minutos de duración.

En su intervención, Juan Carlos quiso dar varios consejos a los deportistas navarros presentes. El de Orkoien, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), narró varias anécdotas para la verdadera enseñanza que quería compartir con los asistentes.

La primera que comentó fue con el propio Miguel Induráin, durante un Tour de Francia. El exciclista villavés cuidaba los detalles al mínimo y, por tanto, nada fue casualidad para que se convirtiera en pentacampeón de la ronda gala. “La suerte es parte del deporte, pero cuando cuidas todos los detalles es más fácil que la suerte esté de tu lado”, aconsejó a los deportistas navarros que escuchaban con atención.

La última sugerencia que quiso dar a los jóvenes fue que echaran la vista atrás y no se arrepintieran de nada. “Me queda la satisfacción personal de decir que lo intenté todo en mi vida pasada. Quiero que seáis valientes y atrevidos. Yo tengo tranquilidad de haber hecho lo que quería en cada momento. He cumplido varios roles dentro de un equipo de fútbol, tanto como jugador como siendo entrenador. Me tiré a la piscina”.

Durante la charla Juan Carlos Unzué aconsejó a los becados que no se pusieran límites mentales porque la mente es la que controla al cuerpo: “Antes pensaba que, si no hacía deporte durante dos días, mi humor iba a cambiar a peor. Ahora llevo más de dos años sin hacer y mi humor ha mejorado. Nunca pensé que pudiera ser feliz en una silla de ruedas y ahora lo soy”, concluyó.