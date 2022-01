La golfista navarra Beatriz Recari pondrá fin a su carrera este fin de semana en un torneo en Florida

Beatriz Recari, la golfista española que ha ganado más torneos en el circuito americano (LPGA ladies), pondrá fin a su carrera una vez que dispute este fin de semana el The Gainbridge, en Boca Raton, cerca de su casa en Miami.

Nacida hace 34 años en Pamplona , Recari, ganadora también de un torneo del circuito europeo, ha decidido finalmente poner fin a su trayectoria tras varios años alejada de los campos a causa de problemas de salud, físicos y varias operaciones.

En una muy emotiva comparecencia, Recari anunció su adiós. Explicó que sentía que este era el momento adecuado para la retirada, aunque admitió que el golf había sido "una parte muy importante" en su vida y agradeció tener la oportunidad de despedirse en este torneo.

“Hubiera estado bien si no hubiera tenido esta oportunidad (de cerrar su carrera así), pero si tengo la opción de estar nuevamente en el campo de golf y tener esa última sensación de lo que es competir al más alto nivel, es una bendición. Simplemente disfrutaré esta última semana”, dijo.

“En este tiempo fuera de los campos de golf por mi lesión y por la pandemia pude experimentar otras cosas y también pude apreciar lo que he hecho. Cuando estás en esta burbuja de una temporada tras otra y cada año tenemos más torneos, la competencia es más grande, es difícil ver algo afuera. Este tiempo fuera me ha dado la oportunidad de valorar otras cosas que quiero explorar y ver, y, simplemente, tener tiempo para otras cosas. Supongo que mis prioridades han cambiado", explicó.

“Siempre pensé que cada vez que quisiera retirarme del golf, lo sentiría. Era algo que se hacía cada vez más evidente a medida que pasaban los meses. Incluso cuando obtuve el visto bueno para practicar y volver a jugar cuando me recuperé de mi lesión, era obvio que el tiempo había pasado, o que esta pasión se había desvanecido y que no tenía el impulso para levantarme y trabajar en mi juego. mucho", apuntó.

“Siempre me ha gustado darlo todo. Cualquier cosa que hice en mi vida siempre quise dar el 100%. Entonces, si no estoy interesado en dar el 100%, creo que es hora de hacer otras cosas y disfrutar de todas las cosas de la vida. He tenido la oportunidad de vivir este tiempo lejos del campo de golf y reinventarme. Supongo que esa es la mejor manera de decirlo”, agregó Recari, quien admitió que en su vida personal ahora está un poco más relajada.