La "vida plena" de Juan Carlos Unzué aterriza en Pamplona

Familia, amigos, ex compañeros y dos de los autores del libro han acompañado este martes, 21 de diciembre, a Juan Carlos Unzué en la presentación de su biografía en Pamplona. Rodeado del cariño que ha dejado a lo largo de su vida, el navarro ha reivindicado de nuevo en su tierra más ayuda pública y privada para la investigación de la enfermedad que padece, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Marcos López y Luis Martín, coautores de 'Juan Carlos Unzué, una vida plena' (Planeta) junto a Ramón Besa, que no ha podido asistir al acto, han acompañado al ex portero y ex entrenador de Orkoien. Ambos han explicado el proceso de elaboración de la obra y han descrito a Unzué como "una persona maravillosa que te hace ver el mundo de otra manera".

