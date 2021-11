Algunos alumnos del Colegio Amor de Dios, Regina Pacis y Notre Dame, Óscar Rodríguez preguntó: “¿Quién de los presentes lee el periódico?”. Sin embargo, la mayoría alzó la mano cuando el ciclista profesional de Astana interrogó sobre cuántos tenían cuenta de Instagram. Este fue un tema que se abordó ayer en la mesa redonda donde participaron el reciente fichaje de Movistar junto a la luchadora Aintzane Gorria y el atleta con discapacidad intelectual Rubén Pascual. Todos ellos nacidos en Burlada y que, ahora, son los mejores embajadores de la localidad navarra. Fue una hora y media de risas, curiosidades y donde los deportistas profesionales se abrieron ante las cuestiones de los adolescentes. todos ellos de Burlada , levantaron tímidamente el dedo cuandopreguntó: “¿Quién de los presentes lee el periódico?”. Sin embargo, la mayoría alzó la mano cuando el ciclista profesional de Astana interrogó sobre cuántos tenían cuenta de Instagram. Este fue un tema que se abordó ayer en la mesa redonda donde participaron el reciente fichaje de Movistar junto a la luchadoray el atleta con discapacidad intelectualTodos ellos nacidos en Burlada y que, ahora, son los mejores embajadores de la localidad navarra. Fue una hora y media de risas, curiosidades y donde los deportistas profesionales se abrieron ante las cuestiones de los adolescentes.

En primer lugar, Aintzane Gorria explicó su día a día: “La clave está en organizarse. Me levanto a las siete de la mañana para estudiar. De once y media a una hago la primera sesión de entrenamiento. Descanso hasta las seis y hago la segunda del día. Después retomo los estudios y, a última hora, me gusta tener un tiempo de ocio”. Intensas también son las jornadas de Óscar Rodríguez. “Acordaos de mí cuando estéis amargados en el colegio. Yo estaré chupando frío y lluvia en la calle. Mi horario depende de las horas de luz. En invierno a las cinco de la tarde no puedo estar en la calle. Mi sesión más corta es de hora y media. La más larga, de seis”. Por su parte, Rubén Pascual, de 30 años, quiso incidir en el descanso, un pilar fundamental para el deportista de élite: “Me acuesto a las diez y media para tener energía al día siguiente”.

Interesante fue saber cómo gestionan la presión. “En mi caso los directores me aprietan, pero yo me pongo mis propios objetivos. La verdadera presión está en el día a día. Es hasta bonito que todo el mundo esté encima de ti. La competición te da la vida”, reconoció el ciclista burladés. En este punto, Aintzane Gorria rompió una lanza en favor de la figura del psicólogo deportivo: “Yo la presión la gestiono bien en la competición. Puede costar más en el día a día. Ahí me ayuda mi psicóloga para tener entrenamientos físicos y mentales”.

La luchadora de 26 años aprovechó para contar su historia personal cuando se le diagnosticó que padecía bulimia, en 2020. Lejos de encerrarse en sí misma quiso ser el altavoz para ayudar a otras personas. “Parece que los deportistas somos héroes y no podemos tener un problema de salud mental. Quise dar la cara y poner nombre a la enfermedad. Me pareció interesante que, en los últimos Juegos Olímpicos, Simone Biles desvelara sus problemas mentales. Yo ni siquiera sabía qué me pasaba. Pensaba que podía controlarlo, pero no. Además estos temas dan vergüenza. Te culpas a ti misma de lo que te pasa y es difícil verlo por ti misma”, narró ante un público asombrado que aplaudió.

En contraposición, Óscar Rodríguez contó un caso de éxito personal: “Mi mejor momento fue la etapa de la Vuelta a España que gané en la Camperola. Gracias a ello conseguí mejorar mi contrato. Ese día aparecí para el mundo”. El ciclista burladés de 26 años acaba de firmar con el Movistar y ya está pensando en sus próximos retos: “Siempre que cambias de equipo la motivación es mayor por conocer todo lo nuevo. Quiero disputar el Tour de Francia porque es la única grande que me queda. Es complicado porque van los ocho mejores. En mis dos Vueltas a España el objetivo fue llegar a Madrid. Ahora estoy en un equipo grande y debo ayudar a Valverde y Enric Mas. En enero competiré en Mallorca”. Rubén Pascual está centrado en el próximo Mundial de Pista Cubierta, que se disputará en febrero: “Espero conseguir alguna medalla. Sino, lo importante es participar”.

Tres atletas de elite demostraron su humanidad ante un público adolescente activo en las preguntas y con preocupaciones.

¿El Nacional de lucha en Navarra?

Aintzane Gorria cursa un Máster de Gestión Deportiva. Su Trabajo Final de Máster (TFM) lo tiene claro: “Me gustaría organizar el Campeonato de España de lucha, ya sea en 2022 o 2023. Nunca se ha hecho en Pamplona y creo que Navarra es pionera en la lucha femenina. Es un modo también de darle visibilidad”, reconoció la burladesa.