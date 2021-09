Carmen Rubio: “Ya pienso en París, me veo en condiciones de continuar”

Los deportistas paralímpicos ya han vuelto poco a poco a sus hogares para disfrutar de unas vacaciones merecidas. La navarra Carmen Rubio no logró pasar de la ronda de dieciseisavos, pero luchó en sus terceros Juegos Paralímpicos y ya piensa en los cuartos. “Hubiera esperado hacer mejor resultados. Durante la burbuja que estuvimos en Madrid, los resultados estaban siendo muchísimo mejores. Llegué a Japón y con lo menos que contaba era con el calor que íbamos a pasar. Hemos estado levantándonos a las 5 de la mañana para entrenar lo más temprano posible. La humedad era muy alta. Llegó un momento que perdía la consciencia de lo que estaba haciendo”, cuenta la arquera navarra.

Fueron unos días intensos en Japón. Los deportistas solo podían ir de la villa a las instalaciones. “Desde el 5 de agosto estuvimos encerrados, primero en España y luego en Tokio. En la villa solo íbamos al centro de entrenamiento. Ha sido muy intenso. Mentalmente había que estar muy fuerte para aguantar eso. He visto gente derrumbarse porque ya llegó un momento que no éramos capaces de aguantar el encierro”, explica Carmen Rubio.

La navarra disfrutó compitiendo, pero sus rivales eran potentes. “El nivel en tiro con arco es altísimo, a niveles de Campeonato del Mundo Absoluto. Ha sido un toque de atención para la Federación Española para trabajar de otra manera con los deportistas adaptados, porque no nos podemos quedar en conseguir plaza. Hay que buscar las mejores puntuaciones”.

A pesar de la intensidad del viaje, Carmen Rubio vivió la experiencia casi al completos de unos Juegos. “Ha habido un ambiente muy bonito en la delegación porque lo traíamos desde Madrid. He disfrutado porque a mi me gusta el tiro con arco, acudir a unos juegos donde un país se ha volcado a poner unas instalaciones. Las de tiro eran muy bonitas. El problema era que estaba vacío y es triste”, explica la arquera navarra.

Carmen Rubio no pierde el tiempo y ya piensa en los siguientes Juegos Paralímpicos de París 2024, que están a tres años. “Ya pienso en París porque están ahí y esto es continuar. Me veo en condiciones de continuar porque el apoyo y mi nivel como arquera ha mejorado. He subido en calidad de tiro y la coexistencia es más alta. No puedo desaprovechar la oportunidad. Ya tengo a la vista el Mundial de Dubai en febrero”. No obstante, el arco de Carmen Rubio no ha llegado a Pamplona todavía. “Mi arco aún no ha llegado a Pamplona porque venía con otro tipo de transporte. Aun no está aquí y ya estoy pensando en el próximo mundial”.