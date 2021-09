Carlota Ciganda: "Tenemos uno de los mejores equipos europeos de la historia"

Solheim Cup, afirmó en rueda de prensa que, para ella, el grupo que dirige Catriona Matthew, que disputará el torneo en Toledo (Ohio, Estados Unidos), es "uno de los mejores de la historia". La golfista navarra Carlota Ciganda , única representante española del equipo europeo en la, afirmó en rueda de prensa que, para ella, el grupo que dirige Catriona Matthew, que disputará el torneo en Toledo (Ohio, Estados Unidos), es

"Me encanta la Solheim Cup. Es mi semana preferida del año. Me encanta jugar por Europa, por el equipo, por la copa. Me encanta el ambiente, ya sea dentro del vestuario, fuera o jugando. Este año habrá muchos aficionados estadounidenses y no va a ser fácil, pero nos esforzaremos y competiremos al máximo. Creo que tenemos uno de los mejores equipos europeos de la historia", declaró la jugadora.

Ciganda (Larraintzar, 1990), ha disputado cuatro Solheim Cup y se presenta como una de las lideresas del equipo europeo junto a la inglesa Charley Hull y a la sueca Anna Nordqvist: "Creo que contamos con un gran equipo, una mezcla de veteranas y novatas que nos aportan la energía que necesitamos. Y novatas es un término engañoso, porque son magníficas golfistas que llevan jugando de maravilla todo el año".

La pandemia ha provocado que muchos familiares de las jugadoras no viajen al evento y que muchos aficionados tengan que verlo desde casa, algo que apena a la navarra: "A mi familia le hubiera encantado venir, pero no hemos podido conseguir los permisos necesarios para que viajen y a mucha gente le ha pasado lo mismo. Es una pena no tenerlos aquí ni tampoco contar con fans europeos por el cierre de fronteras por el covid".

Aun así, la española se muestra con fuerzas y asegura que llegan "con ganas de pelear". "Sabemos que nos ven desde casa y que todos nos apoyan. Vamos a darlo todo para ganar esta semana", añadió.

Ciganda llega a la Solheim como número 41 del ránking -posición que le permitió obtener el billete para el torneo- y valoró las instalaciones en las que se celebrará la competición.

"Es un gran campo de golf. Creo que va a estar complicado, muy firme, seco y rápido, ya que no se espera que llueva. Será parecido a jugar un grande, ya que si fallas el green cuesta mucho recuperar. Hay que coger greens y dejarte oportunidades de birdie... aunque en última instancia se trata de match-play y has de ganar a quien tengas enfrente", explicó.

Además, la golfista se mostró expectante con la salida desde el primer tee, que calificó como "muy especial": "Habrá mucho ruido y muchos fans estadounidenses. Creo que es genial que estén esas calles así dispuestas. El tee del uno en la Solheim Cup es muy especial. Hay que vivir el momento y disfrutarlo. Todas nos vamos a poner nerviosas, pero es importante disfrutar del momento".

La Solheim Cup se celebrará por primera vez en España en su edición de 2023. Las instalaciones Finca Cortesín (Málaga, Andalucía) acogerán el torneo, noticia que Ciganda recibe con ilusión: "Tener una Solheim en España es increíble. Estoy muy feliz de que se haya hecho realidad. Me encantaría estar en ese equipo y ganar allí la Solheim. Para nuestro golf es una maravilla saber que podemos organizar torneos de esta magnitud. España es uno de los mejores países, en todos los sentidos, y ojalá todo salga bien y que Europa gane esa copa".

Europa defenderá la Solheim Cup desde este sábado, 4 de septiembre, hasta el lunes 6 en un torneo que se celebrará en el Inverness Club de Ohio (Estados Unidos) y que estará marcado por la falta de público visitante.