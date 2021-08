Carlota Ciganda: "Un -3 es un buen comienzo"

La pamplonesa Carlota Ciganda declaró este miércoles, tras firmar 68 golpes el primer día del torneo olímpico femenino de golf de Tokio 2020 , que "un -3 es un buen comienzo".

"Más que nada estoy contenta con el resultado. Un -3 es un buen comienzo, aunque no he jugado todo lo sólida que me hubiera gustado. Creo que se puede jugar mejor", dijo Ciganda en declaraciones que difunde la federación española.

"He hecho buenos pares, he metido buenos putts... Las opciones de birdie que he tenido las he metido. Contenta de esa garra, de esa lucha. Ahora a descansar e ir a por todas mañana", agregó la pamplonesa.

Al explicar su ronda, Ciganda dijo: "En el hoyo 8, cuando iba al par, he pagado una gran madera 5 y la he dejado a 5 metros para eagle. No la metí, pero encadené birdie-birdie para ponerme -1. En la segunda vuelta he metido dos putts buenos largos, en el 11 y en el 12. Luego hice bogey al 16, un buen birdie al 17 y acabé con un tirazo en el 18 desde el rough. Creo que la vuelta es buena".

"Mañana tengo que coger más greenes. Quiero dejarla un poquito más cerca cuando tiras desde la calle. Eso sería la clave", señaló.

Sobre el recorrido, Ciganda declaró: "El campo me encanta. Es un campo en el que puedes hacer pocas si juegas bien. También te puedes liar si te vas al rough y fallas greenes".