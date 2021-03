Aintzane Gorria promete “volver a los tapices”

Actualizada 20/03/2021 a las 06:00

“Explicación de la foto: un año esquivando el bicho, intentando entrenar para estar en forma física y mentalmente. Y no, una ni otra. Problemas para entrenar, cuarentenas, restricciones... No he podido estar en forma y como a muchos otros la pandemia me destrozó psicológicamente. Cuando empezaba a salir a flote me comunican que soy positiva y aunque en las fotos parezco estar maravillosa, la verdad es que me está pegando fuerte”. De esta forma se expresaba en su cuenta de Instagram la luchadora burladesa Aintzane Gorria, tras revelar que era positiva en coronavirus y no podía competir en el preolímpico de Budapest.

La navarra desgranaba varias conclusiones tras volver a sufrir problemas de salud. “En este año surrealista que puede pasar cualquier cosa hay que aprender a adaptarse y dar gracias por las cosas que tenemos y las que no hemos perdido”, apuntaba en primer lugar. “La pandemia me enseña que hay que cuidar mucho más la salud mental que la física”, añade Gorria, diagnosticada hace un par de años de bulimia.

“Los deportistas tenemos que aprender y nos tienen que enseñar a que el deporte es una etapa de nuestra vida y no nuestra vida”, continúa. “Aunque el destino no quiera y me esté poniendo más piedras de las que debería os prometo que volveré a los tapices”, precisa tajante. Y concluye: “Nada es tan horrible como parece y todo tiene solución. Y si no la tiene, vendrán cosas mejores”.