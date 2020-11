Rafa del Amo: “No es malo poner una fecha a futuro para competir; si es enero, enero”

Actualizada 12/11/2020 a las 06:00

Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol (FNF), valoraba positivamente que se permita mayor flexibilidad en los entrenamientos, medida que afecta directamente al fútbol autonómico navarro,y revelaba que la próxima semana se reunirá con la consejera Rebeca Esnaola para estudiar el futuro de la competición estatal, que el IND sigue recomendando paralizar. En el caso del fútbol, esto afectaría a Segunda B, Tercera, Reto Iberdrola, Primera Nacional Femenina, juveniles nacionales y fútbol sala navarro.

Este fin de semana deberán haber notificado todos los equipos los resultados de las PCR que repartió la FNF a finales de octubre. Hoy se los realizan a Osasuna Femenino.



¿Cómo va a afectar la nueva resolución al fútbol navarro?

Era más que necesaria. Hemos estado los que peor y, con todo el esfuerzo que hemos hecho, nos está sirviendo de algo. Yo sigo pensando que en el deporte es muy difícil alguien se contagie si se hacen bien las cosas. Los clubes están poniendo mucho de su parte. Se nos abre un poco la manga. En su momento, no entendí pero respeté que no se permitiera salir de Navarra a los equipos de categorías nacionales (a partir del tercer nivel), pero esta medida me parece positiva.

¿Cómo valora que se siga aplazando competir en Navarra?

Nosotros valoramos que sería bueno esperar hasta principio de año. La consejera Esnaola nos ha citado para la semana que viene, queremos que estén los compañeros de distintas categorías para exponer la situación. Tendremos una reunión que no sé si será presencial o telemática. Asumimos el primer impacto de no poder utilizar vestuarios y demás limitaciones, hemos sido pioneros y ha dado resultado. Cuando lo comento con compañeros de otras federaciones se quedan asombrados. Nos tocó lo negativo y espero que ahora el esfuerzo que se ha hecho sea por algo bueno. Nosotros demandábamos eso, usar vestuarios, entrenamientos de grupo y ellos (el Gobierno de Navarra) lo han visto.

Recomiendan que se suspenda la competición nacional. ¿Puede decir que no se valora ninguna suspensión?

Cuando suspendieron los campeonatos territoriales, estábamos con la duda por esta situación que nos está tocando, y lo acepté. Todos los clubes te llaman y cada uno piensa algo distinto. Era bueno esperar y no precipitarse. Se necesitan 5 semanas de entrenamientos grupales para que no haya lesiones, y la gente esté a tono. No es malo poner una fecha a futuro, si es enero, enero. Hay clubes que no han empezado a entrenar.

No es posible la burbuja.

Por eso queremos esperar a enero. Tendremos que ver lo que nos marcan en la reunión con la consejera, nosotros haremos nuestras peticiones. Pero no nos vamos a saltar lo que nos diga Salud.

¿Y qué se hablará en esa reunión respecto a la Tercera División?

Nosotros lo que queremos es, primero, que se nos escuche. Los clubes son empresas y no se pueden cerrar así como así.

Hablando de las competiciones nacionales, hay equipos que han disputado un partido y otros cinco.

Claro, está pasando en Primera Nacional y en fútbol sala femenino, no me parece justo pero es lo que están marcando. También hemos hablado de que hay regiones que permiten entrar a gente al campo, como Aragón o La Rioja. Preferimos que las cosas se hagan bien y tenerlo controlado, regulado.

Como responsable del fútbol femenino nacional, se está viendo que tampoco es posible la burbuja. ¿Han pensado algo?

Se están haciendo los tests en todas las categorías. Si hay algún caso de que hay que parar, se para y ya se recuperará, como ocurrió con el Tudelano el otro día.

¿Será factible recuperar todos esos partidos?

Hay fechas previstas para ello que se han dejado para esos posibles parones.