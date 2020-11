El IND autoriza los entrenamientos completos en grupo al aire libre

Actualizada 11/11/2020 a las 16:18

El Instituto Navarro de Deporte (IND) permite ya los entrenamientos en grupo completos siempre y cuando se celebren al aire libre. Esta medida afecta a los conjuntos navarros de categoría autonómica. Hasta ahora, por ejemplo en el fútbol y el rugby, no podía haber contacto u oposición en los ejercicios, algo que ya se puede realizar tras la resolución dictada. Los equipos navarros podrán entrenar con normalidad aunque no tenga una competición en curso. Los participantes podrán estar sin mascarilla si la actividad no es de baja intensidad.

"Se contempla la posibilidad de realizar entrenamientos completos al aire libre, sin que sea necesaria la división de participantes en subgrupos de 6 personas", afirma el texto. "Los/as deportistas integrados/as en equipos de deportes colectivos podrán realizar entrenamientos de tipo total al aire libre en grupos de hasta 15 personas por instalación deportiva, a excepción de las modalidades de fútbol y rugby en los que podrán participar un máximo de 25 personas por grupo de entrenamiento e instalación deportiva".

El IND, que sigue recomendando la suspensión de las competiciones de ámbito estatal y que rige el CSD, toma esta decisión a la vista de un cambio de tendencia en la pandemia. "Cabe modificar y matizar algunas de esas medidas, permitiendo una mayor apertura y flexibilidad en la actividad deportiva", asegura el IND. Las competiciones paralizadas no se ponen en marcha de momento.

50 PARTICIPANTES EN CITAS DEPORTIVAS

El IND también señala en 50 el máximo de participantes en pruebas organizadas por federaciones. "Pruebas ciclistas, carreras atléticas, carreras de montaña, patinaje, triatlón, etc…, no podrá superarse el número máximo de 50 participantes. En caso de superarse este número máximo, se deberá solicitar autorización al Departamento de Salud", contiene la resolución. El máximo se fija en 25 personas si el evento tiene lugar en un espacio cerrado.