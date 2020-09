Rectificación de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai

Actualizada 02/09/2020 a las 06:00

En relación al reportaje publicado este lunes sobre la lucha de los deportes de contacto contra la covid, la Federación Española de Kickboxing y Muaythai quiere poner de manifiesto lo siguiente:

En lectura detallada de la noticia, en la que Ion Rodríguez como entrenador del Club Deportivo Fitbox, se señala que “Ion Rodríguez es la persona con más títulos nacionales de muay thai de España y dirige el gimnasio FitBox…” la Federación Española de Kickboxing y Muay thai indica que en su bases de datos no constan títulos nacionales, de la modalidad de Muaythai ni de Kickboxing conseguidos por el deportista Ion Rodríguez, así mismo tampoco consta que el deportista indicado tenga título de entrenador deportivo oficial de carácter educativo de Muaythai o Kickboxing, al amparo de Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de kickboxing.

La FEKM es representada en Navarra por la Federación Navarra de Kickboxing y Muaythai, donde consultadas las bases de datos el CD Fitbox no consta como club deportivo de alta en la FEKM, así como Ion Rodríguez no tiene licencia federativa en vigor por la FEKM. La FEKM así como la Federación Navarra de Kickboxing y Muaythai, como medidas tendentes a la seguridad ante la covid-19 informa a sus clubes y deportistas federados, de las medidas, en entrenamiento y en competiciones, como distanciamiento, uso de mascarilla, aforos aconsejados… así como oportunamente actualiza estos protocolos según los comunicados recibidos de las autoridades deportivas y sanitarias.

Las federaciones anteriormente indicadas no pueden asegurar que se puedan llevar a cabo los protocolos de protección contra la covid en aquellos clubes deportivos no federados ni puede aplicar medidas de ayuda a deportistas o entrenadores no titulados y no federados.

Se reseña como precursores del Muaythai, así como el deportista mas laureado de Navarra, a José Vicente Eguzkiza, así como en la modalidad deportiva de Muaythai se destaca Mikel Fernández, 3 veces campeón de España y bronce en el Cto. de Europa de Muaythai IFMA 2019, el cual recientemente el Consejo Superior de Deportes en su reunión de Comisión Directiva , ha otorgado la condición de Deportista de Alto Nivel , por la consecución de sus resultados en la modalidad de Muaythai en 2019.