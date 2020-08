La luchadora Aintzane Gorria recrimina al Gobierno no dejarle entrenar

Actualizada 29/08/2020 a las 06:00

Ayer por la mañana, Aintzane Gorria se levantó enfadada. Y decidió soltar todo lo que tenía dentro. Cogió su móvil y empezó a escribir en su red social de Twitter. El resultado, un hilo que ayer se viralizó y que causó una gran repercusión, hasta politizarse y convertirse en foco de discusión de cientos de tuiteros. La luchadora navarra, campeona de España, resumía en siete tuits su profundo malestar por la situación que, como deportista con aspiraciones olímpicas, siente al no poder entrenar. Gorria se dirigía al Gobierno de Navarra para que le permita preparar el preolímpico y no distinguir entre deportes de contacto, ya que el suyo, la lucha, no podrá entrenar hasta el 14 de septiembre tras la nueva fecha aplicada por el Instituto Navarro de Deporte (IND).



“Buenos días, me presento: soy Aintzane Gorria y para la comunidad Foral de Navarra soy una deportista de segunda”. Así de rotunda comenzaba la luchadora su larga queja.



“Calladita estoy más guapa pero ya me he cansado de lo políticamente correcto, total más cosas no me pueden quitar. Soy miembro de la selección española de lucha y actualmente estoy preparando el clasificatorio olímpico para intentar participar en los Juegos Olimpicos de Tokyo. Digo preparando por decir algo. Normalmente resido en Madrid, donde a día de hoy no podemos entrenar con contacto. Me vine a Burlada para poder entrenar, cosa que he podido hacer hasta hoy”, explicaba la deportista del Lucha Burlada.



A partir de ahí, se dirige a las instituciones: “No sé quién ha decidido que a partir de hoy los deportes de combate vuelven a dar marcha atrás y nos prohíben entrenar OTRA VEZ. Me gustaría que los responsables de tomar estas decisiones me dijesen los criterios que utilizan para determinar qué prácticas deportivas se pueden realizar y cuáles no. Me gustaría que me explicasen si en el territorio español los deportes de combate tienen una tasa mayor de contagio, ya que somos el ÚNICO país en el que estamos parados. Me gustaría que el Gobierno de Navarra me explicase si hay una relación directa entre la posibilidad de contagio y el dinero que genera el deporte”.



Y es ahí donde Gorria pone el dedo en la llaga, al preguntar por qué unos deportes sí y otros no. “Me gustaría también que me explicase por qué la lucha es un deporte de contacto y el fútbol, baloncesto y balonmano no lo son. Cada medalla que se gane en Tokyo se empezó a ganar el día que terminó Río. No contentos con tener que luchar contra nuestras contrincantes, tenemos que luchar con todas las piedras que nos ponen las personas que deberían estar apoyándonos. El deporte es cultura, es relación, son valores y es SALUD. Y os lo estáis cargando. 6 meses sin entrenar. Ninguna solución y solo prohibiciones. Que se sepa que si se consigue la clasificación será a pesar de todos vosotros y no gracias a vosotros”, termina Aintzane.



POLITIZACIÓN INESPERADA



La tormenta iniciada por la navarra, sin esperarlo, causó una gran ola de comentarios que desviaron la atención a un debate político o sobre las muertes de la covid-19, cuando su intención era no ser discriminada respecto a otros países o deportes. “Se está politizando el asunto a raíz de mi tuit, que si de derechas o de izquierdas, que si España. Yo me he quejado al Gobierno de Navarra porque tienen la llave para que yo entrene, me da igual un gobierno que otro, derechas o izquierdas, independencia o no. Quiero me den una solución. Parece que estoy criticando a un partido y ninguno me aporta ninguna solución”, señalaba Aintzane a Diario de Navarra.



“Estamos desesperados, tenemos una enorme desventaja con otros países a los que vamos a enfrentarnos en los clasificatorios. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, espero que alguien se dé por aludido”, concluía.