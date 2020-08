El kárate irrumpe en los juegos de Tokio

Actualizada 26/08/2020 a las 06:00

Será la primera vez que el kárate participe en unos Juegos Olímpicos. En Tokio 2021 podrán debutar 80 karatekas en dos modalidades, kata (figuras) y kumite (combate). En esta última disciplina se competirá en hombres: -67kg, -75kg, +75kg y mujeres: -55kg, -61kg, +61kg. Cada país puede ir con dos deportistas, Sandra Sánchez y Damián Quintero representarán a España en la capital japonesa.



Sin embargo, no todo son buenas noticias porque la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 anunció que no cuenta con el kárate para esa edición. La Federación Española de Kárate no recibió bien la noticia y emitió un comunicado en el que expresó su malestar por una decisión tomada sin ni siquiera ver qué impacto tendrá el kárate en Tokio.



EL KÁRATE Y NAVARRA



La Federación Navarra de Kárate maneja unas 1.700 licencias repartidas en 23 clubes que practican el kárate. Actualmente hay navarros que destacan en el ámbito nacional. La pamplonesa, Laura Urra, consiguió ser subcampeona de España, el pasado 18 de enero, en kumite femenino en la categoría -55 kilos.



La noticia de la inclusión del kárate a los Juegos Olímpicos la recibe de manera positiva. “Lo que más beneficiará a Navarra es el aspecto económico porque se recibirán más subvenciones. A nivel personal, suelo pedir la beca Induráin y cuando un deporte es olímpico, la cantidad de dinero que dan suele ser más alta. Además, deportivamente supone un aumento de motivación y el kárate tendrá más proyección”, comentaba la navarra.



Laura Urra destaca también el buen nivel español en este deporte. “España es uno de los países con más nivel. En los mundiales y europeos solemos estar arriba en el ranking del medallero”, decía la navarra.



La pamplonesa está estudiando el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Vitoria/Gasteiz. Mientras está en el País Vasco, Laura Urra entrena en un equipo de allí y cuando vuelve a Pamplona acude a su club de toda la vida, Kárate Berriozar. También, compagina con la federación navarra. “No me cuesta organizarme. Al estudiar el CAFyD me ayuda a tener buena forma física y me adapto muy bien a este tipo de situaciones”, contaba Urra.



A la navarra le gusta tener objetivos basados en el paso a paso para poder cumplirlos sin presión. “Personalmente me va mejor sin ponerme objetivos altos. Me gusta trabajar el día a día”. Este pensamiento además ha demostrado que le funciona. “En el Campeonato de España sub21 pretendía conseguir la medalla de oro y perdí el bronce. En cambio, en el sénior no tenía buenas expectativas y logré el segundo puesto”, explicaba.



Laura Urra también acudió al Europeo de 2017 y la experiencia la guarda con mucho cariño. “Una competición así es algo que todos los deportistas deberían experimentar alguna vez. Al principio, me pareció que me iba a quedar grande pero lo disfruté e incluso me quedé contenta con lo que hice”, explicaba la navarra.



No es fácil estar en el mundo internacional tanto a nivel deportivo, por la exigencia que supone, y a nivel económico si no se tienen ayudas. Los Juegos Olímpicos son una meta muy complicada y Laura Urra tiene claro que aunque le gustaría, es un objetivo muy lejano. “En mi categoría hay gente que está ya muy arriba internacionalmente y es complicado quitar el puesto, además de mantener ese alto nivel. Me encantaría competir más fuera de España porque en el Europeo me quedé con muy buenas sensaciones”, confesaba Laura Urra.



Aun así, la pamplonesa tiene claro qué le aporta este deporte. “He crecido haciendo kárate y me ha enseñado mucho. En mi vida cotidiana tiene mucho impacto en el aspecto del autocontrol. De pequeña era activa y muy impulsiva, me costaba dominar esa energía. El kárate me ha ayudado a saber utilizar esa energía”.



Cuenta con tres entrenadores entre Vitoria/Gasteiz y Pamplona, pero Laura Urra tiene claros los papeles de cada uno en su vida. “Cada uno me ha aportado su granito de arena y estoy muy agradecida con todos los que han estado ahí”, explicaba.

CLAVES



Licencias en la Federación Navarra de Kárate. 1.700



Clubes.

A.D. San Juan

Karate El Puy

Gimnasio Bonafau I

Gimnasio Kanku

Club Natación

Club de Kárate La Ribera

Escuela de Hung Kuen o Lou Liu (Kung-fu)

Kárate Mutilva

Shurite

Gimnasio Bonafau II

SDC Echavacoiz

Club deportivo Kárate Adaka

Kárate Berriozar

Lagunak de Barañáin

Huarte

Club Deportivo Municipal Ribaforada

Gimnasio Shogun

Club Shotokan Leitza

Shotokan Lodosa

Shotokan Irurtzun

Kenpo-kai

Centro Deportivo Empi

Club Karate Noain

“Es una subida de nivel que el kárate esté en Tokio”



Alfredo Irisarri Izu, presidente de la Federación Navarra de Kárate, sigue todavía activo en este deporte. El año pasado, fue Campeón de España Máster. El navarro ve positiva la noticia de que el kárate sea olímpico. “Supone un punto muy importante para el deporte amateur por el prestigio y las subvenciones, que son mejores. Además, estar peleando en la liga nacional con gente que pueda ser olímpica o preolímpica, es una subida de nivel”, comentaba Irisarri.



El presidente de la federación no descarta ver a algún navarro en los Juegos Olímpicos. “Es complicado llegar, pero daría mucha ilusión, sería un notición para Navarra. De todas formas, por ahora solo va haber dos españoles”, explicaba. Alfredo Irisarri asegura que la federación mantiene sus licencias y que debido a la covid, deberá hacer un esfuerzo muy grande por la apretada agenda de competiciones.