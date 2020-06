La hoja de ruta del deporte navarro

Actualizada 24/06/2020 a las 06:00

La desescalada en el deporte navarro cuenta con las condiciones fijadas y las fechas marcadas en el calendario. Los criterios se establecen en una Resolución del Director del Instituto Navarro del Deporte (IND), Miguel Pozueta, que entra ya en vigor y se adaptará a la evolución de la pandemia. Modalidades de contacto alto como el fútbol, baloncesto o balonmano serán las últimas en poder comenzar con los entrenamientos a partir del 15 de agosto. Para este tipo de deportes el inicio de la competición queda señalado para el 15 de septiembre si es al aire libre y el 1 de octubre si es indoor.

El grado de contacto, el tipo de instalación y el nivel de aforo guían la actividad que podrá tener cada deporte. Por ejemplo, el pádel y el tenis tendrán luz verde para competir el 25 de junio (mañana) al descubierto y el 11 de julio en pista cerrada. La misma fecha en la que se permitirá el ciclismo, el atletismo o el béisbol. Por norma general, las sesiones comenzarán tres semanas antes de las competiciones. Si la competición es nacional se respetará la fecha correspondiente. Todo queda a expensas de analizar caso por caso. Es flexible. El documento completo está disponible en el portal del IND.

Material propio y distancias

Está autorizado ejercitarse en grupos de hasta 25 miembros, con mascarilla en caso de los auxiliares, en la calle siempre que se pueda, por turnos en la medida de las posibilidades, con aforos de dos tercios de la capacidad y sin compartir el material de entrenamiento que habrá que llevar desde casa. En caso de que lo use otra persona deberá ser desinfectado. Se podrán usar los vestuarios y la distancia de seguridad, “siempre que sea posible”, será de 1,5 metros.

Mínimo, 5 metros cuadrados

El plan marca que se debe ocupar la instalación en una capacidad máxima de dos tercios. Se hace un cálculo de 5 metros cuadrados por persona en el caso de que no haya desplazamiento relevante y de 16 si el movimiento de los deportistas es notable. Se permiten las actividades dirigidas en grupo con un máximo de 25 usuarios. Además, se debe evitar el contacto físico.

En las salas fitness no hay un límite concreto pero sí se obliga a que haya un técnico en horas de máxima afluencia o un sistema de videovigilancia para velar por el respeto de las normas. Tendrá que haber distancia entre las máquinas y, si no, no podrán usarse de forma simultánea.

Normas de las piscinas

En natación se recomienda que la ida se realice por una calle y la vuelta por otra. Se permite la participación de diez nadadores por cada dos calles en la pisicina de 25 metros y y hasta 20 en la de 50. Podrán ir cuatro nadadores por calle (25 metros) y ocho (50 metros) si la ida y la vuelta se efectúan por la misma calle. En las clases de iniciación podrá haber hasta 15 personas.

Por instalaciones

En espacios abiertos se deja practicar deporte a 25 personas como máximo; en frontones, dos contra dos; se fijan cuatro metros entre usuarios de rocódromos; y podrán jugar cuatro personas en la pista de tenis o pádel más un técnico. Se recuerda que se deben respetar las medidas de higiene y ventilación en lugares cerrados. En el medio natural podrá haber grupos inferiores a 25 y de 30 en el caso del turismo activo.

Primero, sin contacto

El IND prevé dar autorización para la puesta en marcha de espectáculos y eventos deportivos si no hay contacto. Progresivamente se admitirá el resto de disciplinas. El Gobierno aclara que se deberán respetar las condiciones sanitarias. La inscripción siempre será online y habrá un control de los espectadores. Los campus, por ejemplo, deberán adecuarse a la nueva realidad con dos tercios de aforo máximo permitido.

Eventos: máximo 500 personas

Las citas deportivas que no se corresponden a una prueba dentro de una liga regular o circuito oficial bajo organización federativa tiene fijado un aforo. Se aceptará un máximo de participantes de 200 personas en instalación descubierta o al aire libre o de 100 en instalación cubierta o del 50% de la participación del año anterior o del último de celebración y con el tope de 1.000 personas. Es decir, el tope es de 500.

Las fechas de regreso a los entrenamientos y las competiciones

Entrenamientos:

Solo las modalidades de mayor contacto esperan para poder entrenar. Será a partir del 15 de agosto: Fútbol, rugby y hockey hierba, baloncesto, balonmano, fútbol sala, artes marciales, lucha, hockey patines y waterpolo.

Competiciones:

Deportes individuales al aire libre bajo contacto: hípica, golf, tiro con arco, tiro olímpico. 25 de junio.

Caza y pesca: 25 de junio.



Ajedrez, billar: 25 de junio con mascarilla.



Deportes de golpeo con implemento: Tenis, pádel, pelota, tenis de mesa, bádminton, squash. 25 junio pista descubierta y 11 de julio cubierta.



Deportes de motor: Automovilismo, motociclismo, aéreos con motor. 25 de junio (con copiloto 11 de julio).

Acuáticos: Natación, waterpolo, sinconizada, salvamento y socorrismo, actividades subacuáticas. Al aire libre desde el 25 junio. Waterpolo y competiciones en cubierto desde 1 octubre.



Deportes de invierno: 25 junio. Actividades grupales (hockey,…) desde el 1 octubre.



Deportes colectivos bajo contacto: Voley, béisbol. 11 de julio.



Deportes individuales al aire libre contacto medio: Atletismo, triatlón, montaña, patinaje, ciclismo, espeleología. 11 julio.



Deportes individuales indoor: Halterofilia, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, esgrima, tiro con arco. 11 de julio.



Embarcaciones: Remo, piragüismo, vela, surf. 11 de julio.



Herri-kirolak: Modalidades sin contacto al aire libre desde el 11 de julio. 1 de octubre.

Deportes colectivos alto contacto outdoor: Fútbol, hockey hierba, rugby. 15 de septiembre.



Deportes colectivos alto contacto indoor: Baloncesto, balonmano, hockey, fútbol, rugby. 1 de octubre.



Artes marciales, lucha, boxeo y similares: judo, kárate, kick boxing, taekwondo, luchas, sambo, asociadas… 1 de octubre.

Ejemplos prácticos



Para comprender la normativa, el IND publicó una serie de preguntas y respuestas al respecto.

¿Puedo organizar competiciones deportivas ya?

Si, pero según la modalidad deportiva y de la instalación donde se realicen existe una previsión de fechas de inicio diferente. Se debe consultar el Anexo II de la Resolución 459/2020, del 23 de junio del Director Gerente del IND.

¿Puedo organizar campus deportivos de cualquier modalidad?

Si, pero según la modalidad estarán restringidas determinadas tareas, en especial las que tienen oposición y contacto, que previsiblemente se irán permitiendo gradualmente en diferentes fechas según modalidades.

¿Puedo organizar un carrera popular?

Si, pero con límite de participación de un 50% en relación al evento anterior con límite de 1000, o bien de 200 participantes como máximo por otra parte, y siempre cumpliendo con el protocolo establecido.

¿Pueden entrar espectadores en un evento deportivo?

Si, pero con los aforos máximos permitidos de dos tercios como máximo, y siempre que se respeten las distancias de seguridad y medidas establecidas.

¿Puedo jugar un partido de fútbol federado o con mis amigos?

No, todavía no por ser una actividad con contacto y oposición, aunque se prevé que a partir del 15 de agosto se pueda entrenar sin restricciones o jugar de forma recreativa y competiciones a partir del 1 de octubre, todo en el mejor de los supuestos en cuanto a evolución de la pandemia.

¿Se mantiene un número máximo de participantes por grupo en las actividades?

Si, pero se aumenta a 25 personas en las dirigidas, en las federadas y a 30 en grupos de turismo activo. No se mantiene en salas fitnesss.

¿Es necesario rellenar algún protocolo para comenzar a entrenar? ¿Y para organizar competiciones?

No es necesario rellenar ningún protocolo para el comienzo de entrenamientos excepto en el caso de deportistas profesionales o de Alto Nivel o Alto Rendimiento, o aquellos que vayan a competir en los meses de junio y julio. Es necesario sin embargo, cumplir con un protocolo para la organización de competiciones y eventos, con declaración responsable del cumplimiento de determinadas medidas.

¿Se puede hacer uso de los gimnasios al aire libre?

Si, pero se recomienda limpiar y desinfectar antes y después de cada uso, y respetar siempre la distancia de seguridad.

¿Es obligatoria la inscripción on line para la participación en cualquier campeonato?

Si, pues el objetivo es disminuir la actividad presencial y los agrupamientos que se puedan ocasionar en las inscripciones con el riesgo que conlleva.

¿Tengo que respetar el número de usuarios por calle en las clases de iniciación o aprendizaje de natación?

No, en este caso solamente se guardará la distancia de seguridad entre el alumnado evitando el contacto también con el monitor, para lo cual la metodología del curso deberá plantearse en base a esto.

¿Sigue existiendo el límite de 20 usuarios máximo en gimnasios?

Se elimina el número de 20 usuarios como máximo, pues normalmente no es una práctica grupal, pero se debe respetar los dos tercios de aforo y cumplir los 5 metros cuadrados por usuario en el caso de actividades de poca movilidad y de 16 metros cuadrados en las de gran movilidad.

El año pasado organicé dos carreras de trail, una con 1000 participantes y otra con 150. ¿Cuál es el límite de participación de cada prueba?

La Resolución 459/2020 de 23 de junio del Director Gerente del IND, especifica que la participación en eventos al aire libre podrá ser de hasta 200 personas o bien el 50% de la participación del año anterior con límite de 1000. Por tanto, en la primera de las pruebas el límite será de 500 personas y en la segunda de 200.

La especialidad que practico no se ve reflejada en la normativa. ¿Eso quiere decir que no la puedo practicar?

No, se han intentado nombrar de manera genérica la mayoría de las modalidades, pero al ser la casuística tan amplia, no se pueden recoger todas. En este sentido, si hay dudas, consultar con el IND que en base al nivel de contacto de la especialidad y del espacio donde se desarrolle lo valorará.

¿Puedo utilizar material propio en mi práctica, como aletas o palas de mano para nadar?

Si, si la entidad responsable de la instalación lo acepta, se permite, pero se debe evitar compartirlo, y si así fuera, con las medidas de desinfección pertinentes.

¿Puedo jugar a bádminton o a squash por parejas?

Si, siempre y cuando el espacio permita un ratio de 16 metros cuadrados por practicante, por lo que si se trata de pistas reglamentarias, cumplen este requisito.

Mi pueblo es muy pequeño y hay un frontón pero no tenemos los medios para controlar la asistencia. ¿Lo podemos abrir?

Si, en esta etapa todas las instalaciones deportivas se pueden abrir, pero se deberá dar información y difusión de que las actividades de contacto y oposición donde no se respeta la distancia mínima no se pueden practicar, así como no formar grupos de más de 25 personas.