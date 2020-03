Coronavirus en Navarra: así afronta el deporte navarro el coronavirus

Actualizada 11/03/2020 a las 08:26

El deporte español se cerrará a cal y canto las dos próximas semanas. El Ministerio de Cultura y Deporte ha instado a las federaciones, a través del CSD, que todas las actividades de carácter internacional y nacional se celebren sin público, al menos, durante los próximos quince días. Esta medida atañe a todas las modalidades. Osasuna, Helvetia Anaitasuna, Osasuna Magna, Aspil Vidal, Waterpolo Navarra... Desde la primera categoría hasta la última que se encuentre bajo el ámbito nacional.



En Navarra el margen de maniobra queda para las competiciones autonómicas, donde se enmarcan, entre otras, las incluidas en los Juegos Deportivos. El Ejecutivo tiene previsto que éstas se disputen con normalidad pero la postura se dará a conocer hoy. Los informes de Salud, a priori, no aconsejan restricciones en la Comunidad foral. Oficialmente sigan en marcha pero hay equipos favorables a un aplazamiento.



Se analizará caso por caso por si hubiera partidos concretos que puedan entrañar un riesgo alto de contagio. Por ejemplo, que están inmersos equipos de La Rioja o Vitoria, consideradas como zonas rojas. Algunos eventos deportivos, caso por ejemplo del Campeonato Nacional Escolar de Campo a través del próximo domingo en Pamplona, han sido suspendidos.



La epidemia ha llevado al Gobierno, “de común acuerdo con las comunidades autónomas”, a decretar que “todos los eventos deportivos que supongan una gran afluencia de aficionados” se celebren sin público, desde este martes y, como muy pronto, hasta el 22 de marzo. La confirmación llegó tras el Consejo de Ministros. España sigue los pasos de otros países y cierra sus puertas para frenar la ola de contagios. Los teléfonos no pararon de sonar en las federaciones durante todo el día para aclarar qué competiciones corrían peligro.



La Liga de Fútbol Profesional no tardó en anunciar la restricción: todos los partidos de Primera y Segunda División serán a puerta cerrada las dos próximas semanas. Anoche, el Eibar-Real Sociedad ya se jugó solo con los protagonistas y las cámaras de televisión. Osasuna visitará Anoeta sin público este domingo, 14 horas, y tendrá que jugar en un Sadar vacío el viernes 20 de marzo contra el Atlético de Madrid. La medida, de momento, tiene 15 días de vigencia. La Federación Española de Fútbol comunicó por su parte que la Segunda B y Tercera División también se celebrarán sin aficionados. Hay cosas por aclarar. En pelota las empresas decidirán hoy su postura.



VOCES CRÍTICAS



La cascada de reacciones no tardó en llegar, más concretamente en el ámbito futbolístico. La AFE pidió ir más allá. El sindicato de futbolistas puso sobre la mesa que se aplazaran los encuentros en lugar de jugarlos a puerta cerrada para garantizar la salud de los jugadores y para no “desvirtuar” la competición. La Federación, asimismo, instó a las territorias a que suspendan los encuentros previstos “hasta que las autoridades competentes consideren que resulta viable”. Por ejemplo en balonmano hay equipos que no entienden esta vía, ya que es un deporte de contacto en el que podría haber contagio igualmente.



Durante la tarde los equipos navarros se fueron informando del panorama que tendrán que afrontar. La solución adoptada deja sin Medio Día del Club a Osasuna Magna, que el jueves 19 de marzo recibe al Barcelona en el pabellón Anaitasuna. Tendrá que jugar con las gradas vacías. Una situación similar a la que vivirá el Helvetia Anaitasuna de la Liga Asobal de balonmano este domingo en su visita al Bidasoa de Irún y el sábado 21, cuando recibirá en Anaitasuna al Huesca (con el añadido de que, ese duelo era el previsto para efectuar el acto de presentación de toda la cantera del club pamplonés).



Otros equipos nacionales afectados y que tendrán sus gradas vacías serán el Waterpolo Navarra, de la Liga Premaat, o el WP9802 de Primera Nacional femenina.



En todo caso, hubo cierta confusión en las primeras horas de una decisión de gran envergadura. Algunas federaciones optaron por cortar de raíz y suspender citas. El texto del CSD era claro pero los clubes tampoco recibieron ninguna comunicacón directa. Todavía persisten dudas en el ambiente. En los próximos días se irán dando pasos en función de la situación del brote del COVID-19.

Pozueta:“Vamos a ser muy prudentes en nuestro planteamiento”

​​​​​​​

El director gerente del INDJ apunta que la pauta de comportamiento será la que marque Salud

Miguel Pozueta, director del INDJ, participó ayer en la reunión interdepartamental del Gobierno de Navarra para tratar la crisis del coronavirus. El deporte va a recibir el de lleno el impacto de las incidencias.

- ¿Cómo está la situación?

- El Gobierno de España ha comunicado a todas las federaciones deportivas que las competiciones se celebran a puerta cerrada. Aunque quizá mañana se autorice que haya espectáculos con menos de 1000 personas que puedan celebrarse.

- ¿Y en Navarra?

- Tenemos una serie de competiciones interautonómicas en juego, hay dos -una de natación y otra de patinaje artístico- que en las próximas horas decidiremos si se suspende o no, de acuerdo con lo que nos diga Salud. Sí que se ha suspendido la actividad en el Navarra Arena que duraba tres días y que tenía 28000 entradas vendidas.

- ¿Qué pasa con el fútbol regional?

- La Federación Española ha mandado una circular en la que aconseja jugar a puerta cerrada. Tiene que ser la Navarra la que decida qué hacer. Nosotros creemos que no tiene sentido suspender las categorías inferiores. Se calcula que hay 22000 participantes en Juegos Deportivos. Mientras los centros escolares no suspendan la actividad, no hay motivos para suspender. Los Juegos Deportivos no aglutinan tampoco masas. Lo más probable es que sigan, se decidirá en las próximas horas.

- ¿La postura del INDJ va a ser preventiva?

- Sí, por supuesto. Tenemos que ser prudentes, y lo que se va a hacer es tener reuniones periódicas para evaluar cómo están las cosas, porque estamos en una situación que es muy cambiante no de día en día, sino de momento en momento. Navarra no tiene la situación de La Rioja. Por ejemplo, hay que decidir qué hacer con las selecciones navarras que tienen que ir a competir fuera. Nosotros vamos ser prudentes en el planteamiento. Vamos a proponer que las selecciones navarras que tengan que ir a competir a zonas de riesgo, no lo hagan por precaución.

- ¿Está preocupado?

- Estamos preocupados en el sentido que no sabemos el alcance que va a tener todo esto en cuanto a su duración en el tiempo. Y hay competiciones, como el Gran Premio Miguel Induráin, que no sabemos qué va a pasar, ni si se va a poder celebrar.