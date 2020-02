Carolina Marín cae ante la tailandesa Chochuwong en la final del Spain Masters

Actualizada 23/02/2020 a las 17:37

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha caído este domingo en la final de la tercera edición del Spain Masters, de categoría HSBC BWF World Tour Super 300 y que se ha disputado en Barcelona, tras sufrir la remontada de la tailandesa Pornpawee Chochuwong (11-21, 21-16, 21-18).



Después de no disputar las dos ediciones anteriores del certamen en la 'Ciudad Condal', la onubense no ha podido levantar en un abarrotado Pabellón de la Vall d'Hebron su primer título del año, tras conquistar tres desde su regreso a la competición después de superar su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



La vigente campeona olímpica y actual número ocho del mundo materializó su superioridad en el primer set a partir del 3-3 con el que comenzó la contienda; cinco puntos ganados de manera consecutiva le permitieron amarrar una renta (8-3) que no desaprovechó.



La ventaja de entre 4-5 puntos se incrementó hasta 7-8 en el tramo final del parcial, en el que la andaluza hizo gala de una amplia gama de golpes. Finalmente, en su segundo punto de set, logró adelantarse en el partido en solo un cuarto de hora de juego.



Ya en la segunda manga, amplió su abanico de golpeos para conseguir un buen colchón (7-3), pero la reacción de la jugadora asiática, que se impuso en cinco de los seis juegos siguientes, llevó el empate al luminoso (8-8). Chochuwong confirmó la remontada y forzó el tercer set.



A pesar de que la tricampeona mundial y tetracampeona europea se adelantó en el parcial definitivo (5-2), Chochuwong no estaba dispuesta a dejar escapar su oportunidad. Con el 10-14 encarriló la manga, aunque la española todavía le hizo sudar, poniéndose a un punto (18-19), antes de que cerrarse su triunfo en una hora y 17 minutos.



A pesar de todo, Marín evidencia su creciente estado de forma, que ha ido mejorando desde su regreso al circuito a finales del año pasado tras pasar nueve meses de baja por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo en enero de 2019 en la final del Masters de Indonesia.



Desde su vuelta, ha conquistado los Abiertos de China e India y el Italian International de Milán. Además, alcanzó las finales de los Abiertos de Francia e Indonesia.

Etiquetas Bádminton

Selección DN+