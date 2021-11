Osasuna paga la deuda moral

Hace siete años, la imagen estaba por los suelos. Al primer terremoto por el descenso, le siguieron réplicas que casi se lo llevaron por delante. Había rechazo en la calle. Comprensible. ¿Por qué esos 50 millones de deuda con Hacienda? ¿Por qué se miraba hacia otro lado? Difícil justificarlo. Osasuna se desprendió de sus bienes. No tenía más. Hubo debate social. Había que salvar la institución y, a la vez, muchas personas no entendían esa ayuda. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Se pagó la deuda. Afloraron más. Se pagaron. Pero estaba abierto el déficit moral. El club tocó el infierno. De ahí creció. Hoy se puede decir que la comunidad ha salido reforzada. Osasuna aporta cada año 20 millones en impuestos. Es un 35% del presupuesto. Estabilizarse en Primera genera esa riqueza, aparte de más recursos en sectores que se nutren alrededor. Ha subido su techo de masa social y remodelar un estadio que potencia su esencia icónica. A la par de su reconocible modelo deportivo, su base echa raíces, cuida su proyecto femenino y cuenta con centenar y medio de clubes convenidos. Se ha hecho sensible y cercano. La Medalla de Oro confirma que ha recuperado lo que le quitaron. Es un inmejorable vertebrador de esta sociedad navarra tan diversa. Sanfermines, Induráin y Osasuna. Queda camino. Recomprar Tajonar, proyectarse al exterior (con la imagen de Navarra aparejada) y reforzar esa idea: se está pagando la deuda moral.