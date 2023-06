La actriz navarra Clara Galle, en 'La Resistencia': "Me gusta Osasuna, el resto me da igual"

"Te he traído cromos de LaLiga". Este fue uno de los regalos que le hizo la actriz navarra Clara Galle a David Broncano en 'La Resistencia'. Pero la historia no quedó ahí, cuando Broncano se dispuso a abrir el sobre le espetó la navarra: "Me gusta Osasuna, el resto me da igual".

La actriz, que fue a promocionar 'A través del mar', secuela de la película 'A través de mi ventana' (Netflix), siguió con las bromas junto a Broncano y Grison. "Nacho Vidal es el único que me sé", decía riéndose la navarra.