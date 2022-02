Clara Galle, bisnieta del fotógrafo José Galle y estudiante de Historia del Arte

Su primera experiencia en el mundo de la interpretación fue el casting de No tengas miedo de Montxo Armendáriz. ¿Cómo lo recuerda?

Entonces yo tenía 7 años y no sabía qué era un actor o una actriz, pero me hacía ilusión presentarme. Al conocer aquel mundillo por dentro, sentí algo que no había sentido nunca. Es un recuerdo que tengo muy marcado.

Luego cursó el Bachillerato de Artes Escénicas en el Instituto Plaza de la Cruz. ¿En qué momento se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo de la interpretación?

Es algo que ya tenía metido dentro, desde siempre. Siempre me ha gustado mucho expresarme: he hecho gimnasia rítmica, danza, teatro... Ha sido algo muy progresivo, desde que le vi actuar a Meryl Streep. Creo que es la primera actriz que vi en la tele. Ella me encanta.

Escogió como apellido artístico el de su bisabuelo, José Galle, fundador del estudio Foto Galle. ¿Qué recuerda de él?

Dentro de mi familia, él es la única persona que estaba relacionada con lo artístico. Realmente no sé mucho de él, pero he visto sus fotos. Cuando iba a casa de mis abuelos, siempre aparecían fotos o álbumes nuevos... Siempre he sentido una conexión con él.

Usted también ha desarrollado su propia faceta artística, que a veces comparte con sus seguidores.

Yo no pretendo hacer arte para nadie, hago arte para mí. A veces lo enseño, pero hay muchas cosas que me las guardo para mí. Me encanta pintar, actuar, reconectar con emociones, y a la vez olvidarme del mundo que me rodea.

También estudia Historia del Arte.

Empecé a estudiar Diseño Audiovisual, pero como surgió el tema de la película, lo tuve que dejar. Ojalá más adelante pueda seguir con Diseño porque es la carrera de mis sueños. Sigo con Historia del Arte porque la hago por la UNED, y estoy muy contenta. Además, la puedo compaginar con mi ritmo de trabajo.

¿Cómo se imagina su futuro?

Me encantaría seguir haciendo pelis y series, o cualquier otra historia que me guste, pero ante todo quiero estar feliz y tranquila. Tampoco tengo un plan concreto, tipo: “Dentro de cinco años quiero estar en Los Ángeles rodando con no sé quién”. Para mí, un sueño de lo más grande sería interpretar a alguna superheroína de Marvel. Me encanta el deporte, así que también disfrutaría haciendo algo muy físico, como una peli de acción. Pero paso a paso, ¿eh?

Le leo uno de los titulares que se han publicado sobre usted: “Clara Galle se convierte en la‘it girl de la generación Z”. ¿Qué siente cuando lee este tipo de cosas?

Se me hace súper raro (ríe). Lo leo y me quedo igual, porque no me lo creo. ¡Si yo soy una ‘pringada’ de Pamplona! Yo solo quiero ser un ejemplo para todos aquellos chicos y chicas que quieren hacer lo que les apasiona, pero no aspiro a que la gente lleve la misma ropa que yo.

Aunque usted no se considere un icono, ¿cómo es su relación con la moda?

Me gusta mucho probarme cosas nuevas y verme con estilos muy diferentes. Dependiendo de cómo te vistas, te puedes llegar a sentir de una manera u otra. Al final, la moda es un método de expresión súper libre y una manera preciosa de valorarte. Te puedes poner un vestido o un chándal y sentirte súper bien de las dos maneras.