Braulio escucha a Osasuna y a su voluntad: crecen las opciones de que siga

La incertidumbre instalada en tras la importante oferta del Sevilla a Braulio Vázquez ha hecho temblar al club por la posibilidad de perder a uno de sus grandes activos. La propuesta de los hispalenses, por tres temporadas y un salario bastante más elevado, ha puesto en una incómoda situación al gallego, con la posibilidad de liderar un proyecto de Champions. El nerviosismo y pesimismo que se respiraba en la planta noble de El Sadar por el futuro de Braulio ha ido volviéndose en esperanza porque con el paso de las horas está emergiendo el componente personal y emocional que le conectan estrechamente al club y a la ciudad.

Ese fuerte amarre es la baza que juega Osasuna para convencer al director deportivo, que comenzaría su séptima temporada. Durante el fin de semana hubo contactos informales desde el club con Braulio para pulsar su opinión y tratar de frenar su marcha. Ha habido sintonía en esas charlas telefónicas. Luis Sabalza, Fran Canal y Jagoba Arrasate, conscientes de la gran oportunidad que se le presentaba a Braulio, han mantenido esas conversaciones para mostrarle cercanía y hacerle ver su papel trascendental. Especialmente activo ha sido el rol que ha adquirido el entrenador, con quien ha establecido una estrecha relación, está inclinando la balanza en favor de los intereses rojillos.

OPTIMISMO

La fluidez en las relaciones, que ha sido la nota predominante en estos años de trabajo, se ha repetido en esta ocasión para abordar este asunto. Su marcha no había estado nunca tan cerca pese a ofertas anteriores que no había tenido en cuenta. Ha pesado su voluntad, ya que su cláusula de 150.000 euros no era impedimento.

La decisión no está tomada y se espera que sea entre este lunes y martes cuando Braulio dé una respuesta al Sevilla, que quiere cubrir el puesto de Monchi cuanto antes. El responsable de la parcela deportiva pidió tiempo para pensárselo cuando en algunos foros cercanos al equipo andaluz ya se daba por hecho el ‘sí, quiero’. No ha habido respuesta. En Osasuna tienen la esperanza de que continúe.

OFERTA DE 3 AÑOS Y MÁS SALARIO

En un lado de la balanza figura las tres temporadas que le ofrece el Sevilla, un mayor salario y la participación en la Champions League, por ejemplo. Así se lo traslado Del Nido Carrasco Junior. En el banquillo está José Luis Mendilibar, figura de perfil similar al de Jagoba Arrasate y que aboga por la llegada del director deportivo gallego.

En Pamplona termina contrato en 2026 y las últimas celebraciones por la séptima plaza, donde se soltó en pleno césped de El Sadar, evidenciaron de puertas hacia afuera la felicidad que siempre ha manifestado. Tiene plenos poderes y el trato con Arrasate ha sido tan intenso que la relación trasciende más allá del césped.

Braulio ha estado el fin de semana en Pamplona muy cerca de su mano derecha, José Antonio Prieto ‘Cata’, quien por cierto decidió seguir tras una oferta del Deportivo de la Coruña. Es su principal apoyo y pieza clave en el engranaje de la dirección deportiva.

"BRAULIO, QUÉDATE"

Ambos se sienten identificados con los valores de Osasuna y de la tierra por su forma de ser. Y el cariño habitual que vienen detectando por la calle se ha disparado el fin de semana, como por ejemplo el sábado a la noche en un céntrico restaurante de Pamplona, donde se encontraban Braulio y Cata, y escucharon el cántico “Braulio, quédate” por parte de los comensales que estaban en la zona. Ahora debe decidir.