Jagoba Arrasate, figura clave en las conversaciones con el director deportivo

la continuidad del gallego pese a la jugosa oferta del Sevilla. Es posible que el binomio Jagoba Arrasate Braulio Vázquez no se resquebraje. Entrenador y director deportivo siempre han mantenido una sintonía impropia en un mundo problemático como es el fútbol, entre fichajes impuestos y cambios de banquillo como ocurre en otras plazas. En Osasuna , una de las claves del éxito ha sido su química, que es probable que dé otro resultado:

Arrasate está siendo una figura clave en las últimas horas para arroparle. El de Berriatua está disfrutando de las vacaciones, pero es evidente que está siguiendo muy de cerca todo este embrollo que se ha generado desde que Monchi abandonara el club hispalense y se buscara un reemplazo. Es parte activa.

Este fin de semana ha sido agitado en cuanto a conversaciones se refiere. Han estado cargadas de sinceridad, como las palabras de Arrasate para hacerle ver su importancia en el proyecto, del ecosistema perfecto que tiene para trabajar y de la ilusión para seguir siendo partícipe de los éxitos que han marcado la vida reciente de Osasuna. Arrasate no quiere que se marche Braulio y Braulio valora el gesto de Arrasate. Se siente valorado.

CINCO AÑOS JUNTOS

Los dos llevan trabajando codo con codo desde 2018. En este caso iniciarían juntos su sexta temporada. El director deportivo se trajo al técnico desde el Numancia. Pronto comenzó un matrimonio que ha echado raíces, tras haber salvado varios obstáculos.

Recordada es la intervención de Braulio en diciembre de 2020 cuando Osasuna era penúltimo y no había manera de ganar un partido. “El barco lo pilota el capitán que es Jagoba y el resto somos la tripulación. El barco llegará a puerto o no, pero con el mismo capitán. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Y si no, pues llegaremos todos. Vamos todos juntos”, declaraba el arquitecto osasunista. La confianza era ciega. Y eso siempre ha marcado el camino.

La relación entre ambos va más allá de lo profesional puesto que acostumbran a compartir ratos de ocio con una cerveza en la mesa. Siempre ha habido entendimiento para fichar, aparte de los gustos de cada uno. La sintonía se extiende con sus personas de máxima confianza, José Antonio Prieto Cata por un lado y Bittor Alkiza por otro, para haber formado una convivencia que mira por el bien común. ¿Seguirá el grupo de whatsapp donde se debaten posibles incorporaciones? La respuesta, en breve.