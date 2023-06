Braulio Vázquez: "No quiero que olvidemos nuestra esencia"

Braulio Vázquez, ha comparecido en rueda de prensa este martes para hacer un balance de la temporada que concluyó el pasado domingo con la El director deportivo del C.A. Osasuna,, ha comparecido en rueda de prensa este martes para hacer unque concluyó el pasado domingo con la clasificación de Osasuna para la UEFA Conference Leagu e.

“Ojalá pudiésemos mantenernos como estamos. Tenemos un sentimiento de identidad tremendo, hemos subido a nuestros mejores jugadores del filial, el filial compite en Primera Federación… no sé si es posible compaginar todo esto con traer futbolistas de fuera que cada vez son más nuestros como Lucas Torró, Sergio Herrera y compañía, con un entrenador y un cuerpo técnico que no sólo tiene el nivel deportivo, sino el nivel personal que muchos de vosotros veis. Creo que es idílico. ¿Hacia dónde vamos? Ojalá pudiéramos mantener esto, pero es complicado”, ha asegurado el Braulio Vázquez.

“Y lo que no quiero es que nos olvidemos de la esencia, de quiénes somos y de que no estaba tan lejos la rueda de prensa de hace dos años cuando estaba todo puesto en solfa. Vamos a intentar seguir progresando, pero a veces cuando progresas tanto se pueden ir futbolistas muy importantes, tienes que volver a hacer el ciclo y no todos los años te salen generaciones en Tajonar para ponerlos ya. Eso es lo complicado, pero es lo que es Osasuna y creo que, a nivel de rendimiento, de sentimiento identitario, de ir a Sevilla y ver la gente cómo estaba… eso es impagable, pero mantenerlo en el tiempo a máximo nivel lo veo casi imposible”, ha reflexionado el máximo responsable del proyecto deportivo de la entidad rojilla.

Además de hacer balance de la temporada recién finalizada, Vázquez ha sido preguntado por la próxima temporada, en la que Osasuna deberá afrontar cuatro competiciones: “No sé si me ilusiona más o me preocupa por el reto que tenemos. Nos ilusiona mucho. No podemos olvidar que, a nivel de competición, tenemos el 24 y el 31 de agosto partidos de playoff, tenemos la Supercopa en Arabia… parece un poco idílico, pero es la realidad, nos lo hemos merecido y nuestra gente disfrutarlo. No obstante, nosotros damos prioridad absoluta a LaLiga. El otro día a las 21:00 horas nosotros estábamos aquí desatados y otros estaban… yo vi ayer imágenes y es muy duro lo que se ve en un equipo cuando se desciende. No perdamos la perspectiva porque aquí hemos hecho ruedas de prensa con el equipo con 12 ó 13 partidos sin ganar. No debemos perder lo que somos nosotros, pero dentro de los límites que tenemos como club deportivo y orgullosos de serlo. Con todo ello, vamos a intentar preparar lo que nos viene”.

Además, Braulio Vázquez ha hablado del momento de felicidad del osasunismo tras la temporada completada: “El otro día hablaba con Jagoba y, si no me corregís vosotros, es la mejor temporada de la historia del club aunando la final de Copa con la clasificación para Europa. El otro día estábamos eufóricos, tanto en la tarde como en la noche, te lo puedo garantizar. Ascendimos en el despacho viendo al Granada, llegamos a una final de Copa en San Mamés, las salvaciones, bendito problema, han sido muy holgadas… pero sí nos faltaba un partido en el que nos lo jugáramos con todo con nuestra gente y encima tuviéramos éxito”.