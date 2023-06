Budimir: "Mi hijo dice que marcó un gol en El Sadar y su papá, dos"

Ante Budimir acudió puntual a su cita. Metódico, atento, natural y muy reflexivo, se le escapaba una gran sonrisa al recordar un día que no olvidará jamás. Jugador de Osasuna, padre de Toma e Ilija, marido de Mónica y el héroe que puso la firma a la Conference con un doblete decisivo. Después, la escena que brindó junto a sus hijos, marcando goles en plena celebración, encandiló a una afición entregada. El rugido de El Sadar por su doblete contrastaba con la calma del día después en el mismo escenario.acudió puntual a su cita. Metódico, atento, natural y muy reflexivo, se le escapaba una gran sonrisa al recordar un día que no olvidará jamás. Jugador de Osasuna, padre de Toma e Ilija, marido de Mónica y el héroe que puso la firma a la Conference con un doblete decisivo. Después, la escena que brindó junto a sus hijos, marcando goles en plena celebración, encandiló a una afición entregada.

GORKA FIUZA

En bermudas, con un botellín de agua y las piernas con heridas de guerra, el delantero croata se sentó en el templo de Osasuna para charlar con Diario de Navarra en profundidad.

Ha pasado un día desde un momento histórico. ¿Cómo lo ha asimilado?

Fue un día inolvidable para todos. Creo que necesitamos tiempo para valorar la temporada que hemos hecho. Ha sido muy grande.

Ha sido un final soñado en El Sadar, convertido en volcán en erupción.

No se puede pedir más. Partido en casa, nos sentimos muy cómodos con nuestra gente y la manera de conseguirlo fue una maravilla. El Sadar todo rojo, animando, apretando. Fue inolvidable.

Ha habido grandes días en casa. ¿El domingo se tocó el techo?

Jugar aquí es espectacular, pero creo que contra el Girona y el Athletic en Copa. Los dos mejores días que he vivido en El Sadar.

¿El último ha sido el más destacado para usted por la trascendencia de los goles?

Sí, los goles son importantes porque ayudan para asegurar que estamos en Europa. Estoy contento por esto.

Fue uno de los más aclamados con su familia a pie de campo. ¿Qué sintió?

Noto en Pamplona y en El Sadar que la gente me apoya y me anima. Estoy agradecido por esto. Tuve la suerte de que el partido acabó bien y dar esta felicidad a mis hijos, a mi familia, y sentir eso desde abajo fue una maravilla. Son lo más importante para mí.

¿Cómo recuerda las jugadas de los goles?

En general hemos hecho un buen partido contra un rival exigente y sabes que te van a someter, que hay que sufrir y sabes que hay espacios después. Los goles fueron así, de un robo y acción rápida. Hemos buscado las bandas. El primero fue un balón de Lucas Torró, Kike Barja corre rápido, controla perfecto, me ve y la pone donde tiene que ponerla. Un gol muy bonito. Y después Aimar recupera un balón, lo protege como él sabe, y Moncayola puede correr lo que quiera porque es rápido y fuerte. Y tiene calidad para poner el balón perfecto.

Contra el Athletic dijo que vio caras locas en la grada tras su gol. ¿Qué vio ante el Girona?

Dije que vi caras locas pero igual era la mía también. Se repitió otra vez, yo me puse loco y la grada lo mismo.

Cuando le cambiaron salió por el otro lado y tuvo que hacer una especie de vuelta de honor.

Noto el cariño y el estímulo de la gente. Hice una vuelta casi completa. Me sentí muy bien.

¿Ha podido dormir?

Podría dormir, pero los hijos se levantaron pronto. Fue una noche de celebrar lo que hemos hecho.

¿Sus hijos siguen con la adrenalina de lo vivido?

Ahora tengo que cogerlo en la guardería, después del partido casi no estuvimos. Pero sí, me cuenta mi mujer que el mayor ya estaba contento, diciendo que él ha metido un gol y papá, dos. Es pequeño pero entiende mucho.

6 goles en 9 jornadas. Parece que esta época del año es propicia para usted.

La estadística lo dice así. Son muchas cosas las que hacen que esté bien al final del año. Es complejo. Llevo varios años enrachado al final. Es lo que hay.

La afición también reconoce su trabajo cuando no ha habido goles. ¿Le llega eso?

Noto el apoyo más allá de los goles. Hay que entender la manera en la que jugamos. Somos un equipo organizado, duro y trabajamos muy bien juntos al atacar y al defender. Intento ponerme al servicio del equipo. Muchas veces toca correr y defender. Por ejemplo contra el Girona teníamos que estar pendiente de Oriol Romeu para que no estuviera cómodo. El trabajo que tenemos que hacer Aimar y yo es exigente y beneficia al equipo. Lo importante es lo que te pide el míster, si encima metes gol pues aún mejor.

Es muy disciplinado, como se puede comprobar en Tajonar con sus sesiones extra. Persistió pese a que no llegaran los goles.

Hay que ser consistente en el trabajo. Hay momentos diferentes, yo siempre intento mejorar algunos detalles, ver cómo puedo estar mejor en el siguiente partido. No me centro en si las cosas van bien o mal. No afecta a mi trabajo. Hay que prepararse.

Alkiza suele ser la persona que se queda en los ejercicios.

Bittor no solo está para mí, sino a disposición de todos. Cuando lo pides no hay día que diga que no. Está dispuesto a quedarse. Es una de las personas que me ayuda mucho.

¿Le gusta analizar sus partidos?

Me gusta ver los nuestros, cómo lo hemos hecho. Veo fútbol, pero lo que más me interesa es lo nuestro.

¿Cómo se ha tomado no recibir la llamada de Croacia para la Liga de Naciones?

Siempre quieres ir con la selección de tu país. Pero entiendo que el seleccionador no me llama y no estoy en sus planes. No le doy más vueltas. Intento estar en mi mejor forma posible y tener la oportunidad de volver.

Este curso fue bronce en el Mundial, ha sido finalista de Copa y ha llegado a Europa con Osasuna.

El año ha sido muy exigente, son muchas emociones y éxitos. En Catar estuvimos hasta el último día y logramos el bronce. Es enorme. Lo pasamos muy bien. Y lo que hemos hecho con Osasuna en la Liga y Copa es histórico. Hemos peleado siempre con la misma mentalidad. Sea en la jornada 1 con el Sevilla o la 38 con el Girona o Fuentes y Madrid (Copa del Rey). Dice mucho del grupo. Tenemos la opción de jugar en Europa. Ha sido especial.

Ha entrado en el Top 10 de goleadores históricos de Osasuna en Primera.

No sabía este detalle. Los delanteros estamos para meter goles. Siempre intento ayudar con goles. Estoy bien.

Llega un curso de retos: Supercopa y Europa.

Será exigente pero es lo que queremos todos. Tenemos que estar contentos con esta oportunidad. Habrá menos entrenos pero más partidos.

¿Se imaginaba vivir esto cuando llegó a Pamplona? El proyecto ha ido creciendo.

Llegué con Osasuna en mitad de tabla y se repitió al año siguiente. En un lado tienes que estar sabiendo que los descensos se deciden por detalles como el golaverage. Pero tenemos que exigirnos esa misión de mirar hacia arriba. Tenemos que saber de dónde venimos, sí. Llevamos varias temporadas en media tabla pero tienes que exigirte. Es bonito lo que hemos conseguido.

¿El trabajo sin balón ha sido el aspecto donde más ha progresado en Osasuna?

Creo que Osasuna es el equipo que mejor defiende de los que he estado. En Mallorca el año que bajamos también defendimos mucho y trabajé mucho en ello. En Italia también. Estoy acostumbrado a ayudar al equipo.

Dos de los nombres propios han sido Abde y Aimar. ¿Cómo ha sido jugar con ellos?

Son jóvenes pero han demostrado que están para jugar y marcar la diferencia. Son dos jugadores con mucho talento. Abde en su posición es rápido, hábil, regatea a quien sea, tiene buen disparo, se asocia… Es lo que quieres de un jugador de banda. Ha demostrado lo que es y también tiene margen de mejora. Tiene potencial. Y Aimar se mueve con mucha inteligencia. Él tiene dentro ese entendimiento del fútbol, es fuerte, es difícil quitarle el balón. Luego tiene gran visión de juego y disparo. Trabaja mucho y saca unos datos increíbles de sus esfuerzos. Aún puede mejorar y ser un gran jugador.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de este Osasuna?

Buf. Eso lo va a responder mejor el míster y Braulio. Yo noto dentro del equipo que somos competitivos en los entrenamientos. Trabajamos bien. Hay un buen ánimo en el grupo y los partidos los tomamos en serio. El mejor ejemplo fue la final de Copa. Antes de ese día competimos en todos los partidos y también en los de después. Hemos mantenido la mentalidad y eso es una virtud. Siempre estamos concentrados.

¿Les ha llegado la ilusión del osasunismo?

Esto crea mucha ilusión y se junta todo. La gente se conecta aún más. Lo notas por la calle. Lo aprecian y la gente vive sábados y domingos diferentes. Esto es como un volcán.

Ha vivido muchos partidos también de talla internacional. ¿Qué supone jugar en El Sadar?

El Sadar es una mezcla de aficionados ultras con gente que viene en familia, mayores y menores. Esto es una simbiosis muy bonita. Unos aficionados son fuertes y duros, pero luego sales después del partido y te esperan mil niños. Se crea una alegría aquí, nos sentimos cómodo y lo pasamos bien.

¿Es parecido a jugar en Croacia?

Es que no he jugado en algunos de los clubes. Esto es particular, esta mezcla que funciona muy bien.

Mantiene una estrecha relación con Darko. ¿Cómo lleva su lesión?

Nos puede pasar a cualquiera, ninguno está protegido. Estás acabando la temporada, te toca acabar contrato y se mezcla todo. La vida es así, pero él es serio, motivado y realista. Aceptó la situación rápido y a poner la cabeza donde tiene que ponerla. Aquí tenemos todo lo que necesitamos: las instalaciones del club, los fisios, doctores o la Clínica que nos da mucho. Yo tuve la suerte de trabajar con Jurdan, que me facilitó el club. Darko lo tiene y está en buenas manos. Lo veo muy bien tras casi dos meses de operarse.

Llegan las vacaciones. ¿Qué plan tiene?

Descansar. Y estoy pensando si irme a Croacia o no porque estamos esperando un niño. A ver si viajamos o no.

Ya lleva 3 años aquí. ¿Cómo vive en Pamplona?

Estamos muy bien aquí. La vida es buena, tranquila, la gente es respetuosa, todo está bien organizado, la ciudad no es tan grande y no hay mucho tráfico. Te mueves fácil. Creo que Pamplona es muy familiar. Veo muchos jóvenes. Las ciudades donde vive mi familia es más o menos esto.

Con hijos tan pequeños le tocará ir mucho al parque.

Sí, sí. Mi tiempo en Pamplona lo marca mi hijo mayor. Porque cuando llegué nació él, mi primer hijo. Luego llegó el segundo y cambió mi vida. Te adaptas a las rutinas que tienen ellos, de jugar, de estar fuera, del parque… Estos tres años son de pasear, salir de casa porque en casa con niños a veces es complicado y buscas salir fuera. Entreno y estoy con ellos.

¿Alguna escapada fuera de Pamplona?

No he hecho muchas. Es que el primer año fue el de la pandemia y no se podía a ir a muchos sitios. Y con los niños experimentamos un cambio. No he viajado mucho. Estamos en Pamplona.

Su frase “somos contentos” es viral en el osasunismo.

Al principio ni sabía que se hablaba de ello. Luego cuando me compró Osasuna grabamos un vídeo en el que me dijeron de hacerlo de una manera. Al final decía “somos contentos”. Me enteré que no era correcta la frase (ríe). Se ha quedado destacada entre las cosas que digo que gramaticalmente no están bien.

Osasuna lanzará el Chupinazo de los Sanfermines. ¿Ha estado?

No he podido. Sé lo que es y en Croacia lo sabe todo el mundo, pero no estuve estos tres años aquí. Este verano voy a poder y creo que lo voy a entender más.

¿Le gusta la fiesta?

Seguro que es muy particular. Es una tradición y creo que es muy bonita.