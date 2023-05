Unzué, un ejemplo de película

un documental que pretende mostrar “qué es la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en toda su extensión”. Una película tan dura como necesaria para visibilizar esta enfermedad, el principal objetivo que persigue desde que dio a conocer al mundo que la padecía en primera persona. Unzué presentó este jueves por la tarde este proyecto en ‘Unzué. El último equipo de Juancar’. Hace una semana se estrenó a lo grande en los cines Aribau de Barcelona con 1.174 plazas. La lección de vida de Juan Carlos Unzué llega este viernes a las pantallas con. Una película tan dura como necesaria para visibilizar esta enfermedad, el principal objetivo que persigue desde que dio a conocer al mundo que la padecía en primera persona. Unzué presentó este jueves por la tarde este proyecto en El Sadar con esa pasión y entusiasmo que desprende en cada palabra. Este viernes a las 19 horas se podrá ver en Golem BaionaHace una semana se estrenó a lo grande en los cines Aribau de Barcelona con 1.174 plazas.

En los 92 minutos de película podrá conocerse el gran evento que lideró el navarro para conseguir 4,3 millones para investigación después de que 91.000 personas asistieran a un Barcelona-Manchester City en el Camp Nou. Unzué está rompiendo barreras en favor de ese equipo en el que milita desde junio de 2020.

“Ocho compañeros explicamos la enfermedad con crudeza, pero también con un poso positivo. Queremos seguir disfrutando y viviendo. Estamos jugando una prórroga y tenemos mucha suerte. ¿Cuánta gente que hay que tiene un accidente o no se puede despedir? Voy a aprovechar cada minuto de la prórroga. Espero que sea interesante”, dijo.

“NO ES UN DRAMA”

“El documental, no es un drama. Igual va a llorar pero también reír. Es lo que nos ocurre en la vida, esto no va a ser diferente. Seguramente habrá una reflexión en el espectador. No voy a hacer spoiler”, bromeó Unzué, quien detalló que parte de la entrada irá destinada en favor de las personas afectadas por la enfermedad.

Xavi Torres, periodista de TV3, fue el impulsor de la idea después de que Unzué se mostrara públicamente como afectado por la ELA. Se ofrecerá en unos 50 cines durante estos meses y el protagonista también pretende que llegue a otras plataformas para que la difusión sea la máxima. Está hecho con mucha humanidad. "Desde el primer día estamos satisfechos con el trabajo que han hecho", desveló. “Cuando hice público mi diagnóstico lo tenía claro pero no era consciente de lo que venía después. Quería tener ese impacto, pero tenía dudas de si iba a tener continuidad. Cuando decides darle visibilidad tienes que estar abierto a todo. Estoy dando pero lo que recibo se multiplica”, apuntó Unzué, agradecido a Osasuna por la “cercanía” que ha sentido.

Estuvo arropado en la Sala 1920 por su mujer, María, su hijo Aitor, además de personas del club empezando por el cuerpo técnico: Bittor Alkiza, Sergi Pérez, Pablo Iriarte, Iñaki Ibáñez, Braulio Vázquez, Ángel Alcalde, Patxi Puñal, Miguel Cuesta, Txuma Iso o Pedro Arozarena. Arrasate, que se ausentó al asistir en Lumbier al centenario del Ilunberri, se sumará este viernes al estreno.

El presidente Luis Sabalza hizo de maestro de ceremonias. “Eres uno de los mayores ejemplos que he visto en mi vida, me dejas sin palabras. Me parece encomiable tu voluntad de enseñar la enfermedad y de que la gente luche”, proclamó tras poner en valor su presencia en la final de La Cartuja. “Te agradezco ese sacrificio de ir la final a acompañar a nuestros jugadores para que se dejaran el alma. Tus palabras calaron muy hondo en todos los jugadores. Siempre que hablas llegas a todos los osasunistas”. Cuando Juan Carlos Unzué habla se hace el silencio por ese poder de transmisión. Su prórroga, como él dice, llega a la pantalla. No es para menos.

EL DOCUMENTAL

‘Unzué. El último equipo de Juancar’. El pase cuesta 6€ y se proyecta en Golem Baiona (19h).

“La final me hizo sentir muy orgulloso de ser navarro y osasunista”

Antes de la final contra el Real Madrid, los jugadores de Osasuna recibieron una breve charla de Juan Carlos Unzué, a petición de Jagoba Arrasate. Una escena que ya se había vivido cuando el exportero acudió a Tajonar en octubre de 2021.

“Lo único que temía era que el equipo y el staff no podía contener en los límites adecuados esa excitación, esa ilusión. Era un partido importante. La motivación ya estaba allí, intenté rebajar ese punto. Les hice saber que no conozco otra manera de dar tu mejor rendimiento que saliendo al campo y disfrutando. Si estás tensionado o excesivamente preocupado va a ser muy complicad”, comentó.

Unzué siempre hace ahínco en esa necesidad de soltarse. “En la primera charla que hice en Tajonar les dije que se vive mucho más tranquilo cuando uno ha sido valiente y atrevido. Y les animé a que fuesen valientes. Habían hecho historia y podían ganar con el plan del míster. Con atrevimiento. Así das tu mejor rendimiento. Creo que lo demostrado en gran parte del partido aunque el comienzo fue complicado. Se puso feo pero la reacción fue muy buena. Parecía que no era su primera final. El equipo lo transmitió a la grada”, analizó.

En las calles de Sevilla, antes del partido, se vivió un momento muy emotivo con la hinchada rojilla aplaudiendo a Unzué. “Parecía que en vez de en el barrio de Santa Cruz estaba en la Estafeta. Era la sensación que tenía. De repente giras a la derecha y empiezan a cantar tu nombre y a aplaudirte. Fue un momento de mucha satisfacción, me sentí cercano y agradecido a ellos”, destacó.

“Por suerte había vivido finales, pero desconocía lo que ocurría en la calle. Hubo sintonía entre la grada y el equipo. Me hizo sentir muy orgulloso de ser navarro y ser osasunista”, valoró.

“¿Es necesario sumar ese dolor que sentimos por la falta de ayudas?”

Juan Carlos Unzué viene reclamando el apoyo de las instituciones para investigar sobre la enfermedad que sufre. Se siente especialmente dolido por no sentirse atendido por la clase política cuando “la gente de a pie” se está volcando en cada iniciativa. Su mensaje resonó con fuerza en El Sadar. “Es verdad que estoy decepcionado con los políticos. Primero porque todo va muy lento. Entiendo que no somos la única causa con problemas, todo requiere un tiempo. Hace tres años podía entender que a un político podía ocurrirle lo mismo que a mí, esta enfermedad era una desconocida. Pero hoy, y menos para ellos, ya no es una desconocida”, señaló visiblemente enfadado.

Además, recordó que la proposición de ley que aborda la ELA “lleva 14 meses bloqueada en el Congreso”. Se han producido reuniones con colectivos que luchan por tener ayudas públicas. “Han podido percibir cara a cara de qué se trata esta enfermedad. No entiendo que actuando de esta manera no lleguen esos cambios. Ayer tuve un evento en Barcelona y estaba la Ministra de Ciencia e Innovación (Diana Morant). Le mandé un par de preguntas para el presidente y sus socios: ‘¿No creéis que es suficiente sufrimiento escuchar a tu neurólogo que tienes una enfermedad incurable, con una experiencia de vida de entre 3 y 5 años, que te deja inmóvil en una cama? ¿Es necesario sumarle ese dolor interno y profundo que sentimos por la falta de ayudas están arruinando a sus familias?’ Me dijo que se llevaba los deberes a casa”.

Unzué siguió con su relato. “Se les llena la boca con el Estado del bienestar, de los vulnerables, ¿nosotros no lo somos? La sensación es que estamos fuera. Espero que entre todos seamos capaces de concienciar a esos políticos para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Cada día se llevan a tres compañeros y se unen otros tres”, recalcó.