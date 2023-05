La gitana que el osasunismo ha convertido en viral

AVE Zaragoza-Sevilla, sábado 6 de mayo, 14.00 horas. A media hora de llegar a la capital andaluza los ánimos que han acompañado a la expedición rojilla empiezan a subir de decibelios y, contagiados por los más de 30 grados que marca el termómetro exterior, la temperatura ambiental empieza a subir.

Un grupo de aficionados enarbolando una bandera de 'Lizarra Taldea' contagia al resto del pasaje de los ánimos. "¿Esto qué es, un funeral?", chillan antes de lanzarse a corear las letras de ánimo al equipo. Hay una que se repite en bucle, como si se tratara de la canción de Vicco 'Nochentera'. Se mete hasta el tuétano, se aloja en la parte del cerebro que te recuerda, constantemente, que quiere salir. Que su deseo es bajar por la espina dorsal, rodear tu cuello y salir a borbotones por la garganta, acompañada de ánimos y movimientos de brazos, gargantas, saltos y demás ejercicio físico tan beneficioso para la salud.

"Una gitana loca tiró las cartas.

​Dijo que Osasuna iba a ser campeón.

Ya les corrimos a los del Racing y no pasó nada.

Vamos a por el ligallo que es un cagón.

​

​Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor.

​O largás la marihuana o te vas para el cajón.

​Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer.

​Yo le sigo dando al vino, a los fasos y al papel"