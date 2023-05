Chimy Ávila sobre Vinicius: "Si tiene un corazón negro, es imposible que sea un buen jugador"

El Chimy Ávila estaba indignado con lo que había sucedido con, que se las tuvo con medioa pesar de que todos estaban avisados de lo que podía suceder. “Son cosas que pasan en el momento. Ya me conocen cómo soy. No puedo aguantar y más que nada cuando le faltan el respeto a mi equipo”, declaraba tras la final al ser preguntado por la trifulca que se formó en el túnel de vestuarios al terminar la primera parte. “Estuve hablando con Nacho y con Lucas Vázquez, saben la clase de persona que soy, me conocen. Me enfadaron muchísimo las palabras que dijo, él ya lo sabe y no las voy a decir. Vinicius es un gran jugador, me encanta que lo cuide la Liga y lo cuiden todos, pero. Él está en un club grande y no hay que abusar de eso”, dijo el delantero.