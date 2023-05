Esta es la partitura de la final

Todo lo que no sea una afonía será visto como un fracaso. Las voces de miles de navarros pagarán mañana el largo y emocionante día que se va a vivir hoy. Los casi 25.000 protagonistas del mayor éxodo navarro en la historia, además de todos aquellos aficionados rojillos que vean la final en Navarra o fuera de ella, incluso los que se sumen a la fiesta aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, disfrutarán hoy de una jornada histórica para Osasuna, su segunda gran final. Las gargantas serán las protagonistas. Los cánticos serán la consecuencia de la euforia que van a desatar los hombres de Jagoba Arrasate a partir de las 22 horas. Aunque el ruido empezará mucho antes. Aquí una pequeña 'chuleta' con las canciones que seguramente retumben hoy en Sevilla, Pamplona y muchos más lugares.

LAS DE MODA

¿Y si la gitana no estaba loca? Esta es la duda que ha sembrado la ilusión del osasunismo antes de la gran cita. El fragmento corresponde a la canción de moda, la que suena en El Sadar desde que el equipo rojillo eliminó al Athletic de Bilbao en las semifinales. Hoy, quizás, sea la más repetida. Así es su estribillo: “Una gitana loca tiró las cartas, dijo que Osasuna iba a ser campeón”.

Si una canción se atreve a competirle a esta última, esa será la versión rojilla de L’Amour Toujours, de Gigi D’Agostino. El popular tema de música electrónica es emitido por la megafonía de El Sadar cuando los jugadores saltan al verde o cuando hay gol local. “O-sa-su-na, beti jo ta ke, goazen gorriak garaipenerarte (bis), lo lo lo lo, lo lo lo lo, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo”, dice el cántico.

LAS AJENAS A OSASUNA

No todas las canciones que entone la masa rojilla tendrán en su letra la palabra Osasuna. Las calles de la capital andaluza parecerán por momentos la plaza Consistorial de Pamplona a las 16 horas de un 6 de julio. El estadio de La Cartuja también se hará eco de los sanfermines cuando el balón eche a rodar. El Vals de Astráin se escuchará al unísono. “Porque llegaron las fiestas, de esta gloriosa ciudad, que son en el mundo entero, unas fiestas sin igual, riau riau”, dice su letra. Si el partido se pone crudo, la masa rojilla quizás recurra al capotico. El “San Fermín, San Fermín” o el “1 de enero, 2 de febrero...” pueden sonar, aprovechando que la fecha es cercana al quinto peldaño de la escalera.

A estas les secundará el No hay tregua de Barricada. Conocida por todos, el tema del grupo chantreano sonará de forma repetida, sobre todo cuando dé comienzo la segunda mitad. “Anónimo, luchador, nunca tendrán las armas la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo”. Así es una de las estrofas de una canción que Osasuna pretenderá aplicar a la vida real con sus armas: Ez Abde, David García o Moncayola.

EN MASA

Hay cánticos que invocarán a todos los presentes, ya sea dentro del estadio o fuera de él. Uno de ellos será el Somos un equipo, cuya letra dice: “Somos un equipo valiente y luchador, que defiende sus colores con el corazón. Los años van pasando, y seguimos aquí, porque somos Osasuna, y esto nunca va a morir, lo lo lo lo lo, lo lo lo lo lo lo” (bis).

Otros serán el habitual “O-sa-su-na nunca se rinde” seguido de palmas, o la versión rojilla del Martxa Baten Lehen Notak de Mikel Laboa. “Lurralde baten nortasuna, hiri baten harrotasuna, zu zara gure talde bakarra, zugatik gu bizi gara”, dice su estribillo, acompañado de los siguientes lo los. Además, si hay un cántico que no deje a nadie sin ser partícipe de él es el saludo entre los diferentes sectores de una grada. “Lo lo lo lo lo lo looo”, gritará una parte de la afición con los brazos estirados, a lo que otra parte responderá de la misma forma. Después de repetirlo en tres ocasiones, sonará al unísono “O-sa-su-na” junto a las palmas. Por último, solo hay una persona capaz de poner de acuerdo a tantos miles de personas. El capitán del barco será coreado durante todo el día. “Ja-go-ba Arrasate, lo lo lo lo lo”, reza el cántico.

LAS ROMÁNTICAS

Muchas son las canciones que hablan de amor. Del amor de un pueblo entero hacia un color, el rojo de Osasuna. Estas son algunas: “Enamorado de ti, desde que te conocí, ale Osasuna ale”; “De pequeño, yo te empecé a seguir, poco a poco me enamoré de ti, donde juegues siempre estaré a tu lado, no me falléis rojillos, yo nunca os he fallado” y “Osasuna, mi fiel amigo, este año volveré a estar contigo, te lo decimos de corazón, somos la hinchada que te sigue con pasión, no me importa lo que digan -palmas- lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más, lo lo lo...”.

'ALES' Y 'LO LOS'

“O-sa-su-na, ale ale ale, ale ale ale...”, “Ale Osasuna ale ale...” y “Osasuna ale, Osasuna ale, Osasuna ale ale...”. Estas son las canciones que usan el ale para jalear al equipo rojillo. Mientras que canciones como el “Lo lo lo lo lo, lo lo lo lo lo, lo lo lo lo lo, Club Atlético Osasuna...” o “Lo lo, lo lo, lo looo lo, lo lo lo lo, lo lo lo, lo looo lo” -brazos hacia afuera- son las que emplean el otro recurso más común entre el repertorio osasunista.

UN POPURRÍ

El resto del abanico musical usado hoy por la afición será amplio y diverso, imposible de redactar en un espacio así. Las canciones lanzadas al cielo sevillano o navarro irán desde las más antiguas hasta las últimas en componerse. Entre estas destacará el “Vamos rojos, echarle h*****, quiero jugar una final de nuevo”. Entre las míticas, el “Cuando estábamos en Segunda, Osasuna tú eras el mejor, y ahora que estamos en Primera, Osasuna tú eres mi pasión, lo lo lo...” o el “Osasuna, hoy yo te vengo a ver, Osasuna hoy no puedes perder, yo te llevo dentró del corazón, este año vamos a salir campeón...”.

Esos temas los cantarán los fieles seguidores desde “un fondo que canta por ti” o desde “una grada que está loca, loca por verte ganar”. El partido serán noventa minutos de euforia, algo que “la gente nunca va a entender, porque nunca lo vivió, salvarse en el último minuto de la desaparición”. Desde ese fatídico momento en Sabadell, han tenido que pasar casi dos décadas para que la hinchada roja que lea este texto en un tren o un autobús pueda cantar por fin el “Illa, illa, illa, nos vamos a Sevilla”.